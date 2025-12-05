Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. С Динамо тренируется новичок из Африки. Ему всего 19 лет
Украина. Премьер лига
05 декабря 2025, 11:09 | Обновлено 05 декабря 2025, 11:13
Дье Калонджи продолжает работать со столичной командой

ФОТО. С Динамо тренируется новичок из Африки. Ему всего 19 лет
Дье Калонджи

Защитник сборной Конго U-20 Дье Калонджи продолжает работать с киевским «Динамо».

На одном из видео тренировочного процесса команды, которое опубликовала пресс-служба куба, видно, как 19-летний футболит принимает участие в тренировке команды.

Дье Калонджи уже даже успел сыграть в составе «Динамо» – он вышел на поле в товарищеском матче с «Эпицентром», который состоялся в ноябрьскую международную паузу.

Ранее сообщалось о том, что один из лидеров «Динамо» попал в шорт-лист именитого клуба.

MIRRA
Може допоможе не програти Кудрівці?
