ФОТО. С Динамо тренируется новичок из Африки. Ему всего 19 лет
Дье Калонджи продолжает работать со столичной командой
Защитник сборной Конго U-20 Дье Калонджи продолжает работать с киевским «Динамо».
На одном из видео тренировочного процесса команды, которое опубликовала пресс-служба куба, видно, как 19-летний футболит принимает участие в тренировке команды.
Дье Калонджи уже даже успел сыграть в составе «Динамо» – он вышел на поле в товарищеском матче с «Эпицентром», который состоялся в ноябрьскую международную паузу.
Ранее сообщалось о том, что один из лидеров «Динамо» попал в шорт-лист именитого клуба.
Може допоможе не програти Кудрівці?
