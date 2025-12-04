Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Динамо может потерять одного из лидеров. Он интересен именитому клубу
Украина. Премьер лига
04 декабря 2025, 23:45
Тарас Михавко привлекает внимание «Галатасараю»

Getty Images/Global Images Ukraine. Тарас Михавко

Украинский защитник киевского «Динамо» Тарас Михавко привлекает внимание турецкого «Галатасарая». Об этом сообщает Inside Transfers.

По информации источника, 20-летний футболист чемпиона Украинской Премьер-лиги попал в шорт-лист турецкого гранда.

В текущем сезоне Тарас Михавко провел 23 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться тремя забитыми мячами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в шесть миллионов евро.

Ранее в «Динамо» сообщили важную новость, связанную с еврокубками.

Тарас Михавко Галатасарай Динамо Киев трансферы трансферы УПЛ чемпионат Турции по футболу
Даниил Кирияка Источник
