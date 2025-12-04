Динамо может потерять одного из лидеров. Он интересен именитому клубу

Украинский защитник киевского «Динамо» Тарас Михавко привлекает внимание турецкого «Галатасарая». Об этом сообщает Inside Transfers.

По информации источника, 20-летний футболист чемпиона Украинской Премьер-лиги попал в шорт-лист турецкого гранда.

В текущем сезоне Тарас Михавко провел 23 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться тремя забитыми мячами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в шесть миллионов евро.

