Украина. Премьер лига04 декабря 2025, 23:45
Динамо может потерять одного из лидеров. Он интересен именитому клубу
Тарас Михавко привлекает внимание «Галатасараю»
Украинский защитник киевского «Динамо» Тарас Михавко привлекает внимание турецкого «Галатасарая». Об этом сообщает Inside Transfers.
По информации источника, 20-летний футболист чемпиона Украинской Премьер-лиги попал в шорт-лист турецкого гранда.
В текущем сезоне Тарас Михавко провел 23 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться тремя забитыми мячами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в шесть миллионов евро.
Ранее в «Динамо» сообщили важную новость, связанную с еврокубками.
Вони його там згвалтують!
