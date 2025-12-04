Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. В Динамо сообщили важную новость, связанную с еврокубками
Лига конференций
04 декабря 2025, 22:07 | Обновлено 04 декабря 2025, 22:08
В Динамо сообщили важную новость, связанную с еврокубками

Столичный клуб начал продажу билетов на матч с «Фиорентиной»

Getty Images/Global Images Ukraine. Динамо

Пресс-служба киевского «Динамо» сообщила о том, что у болельщиков теперь есть возможность приобрести билеты на поединок Лиги конференций с «Фиорентиной».

Игра состоится 11 декабря, стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени. Матч примет стадион «Артемио Франки» в итальянском городе Флоренция. Стоимость одного билета составляет 15 евро.

После четырех матчей Лиги конференций киевское «Динамо» идет на 27-й позиции турнирной таблицы, имея в своем активе всего три очка, заработанные в результате разгрома «Зриньски» со счетом 6:0.

Динамо Киев билеты Фиорентина Лига конференций
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка
Тренер Шахтера: «Ринат Ахметов разрешил переход в Динамо»
Тренер Шахтера: «Ринат Ахметов разрешил переход в Динамо»
03.12.2025, 07:02 4
Футбол
