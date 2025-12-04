В Динамо сообщили важную новость, связанную с еврокубками

Пресс-служба киевского «Динамо» сообщила о том, что у болельщиков теперь есть возможность приобрести билеты на поединок Лиги конференций с «Фиорентиной».

Игра состоится 11 декабря, стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени. Матч примет стадион «Артемио Франки» в итальянском городе Флоренция. Стоимость одного билета составляет 15 евро.

После четырех матчей Лиги конференций киевское «Динамо» идет на 27-й позиции турнирной таблицы, имея в своем активе всего три очка, заработанные в результате разгрома «Зриньски» со счетом 6:0.