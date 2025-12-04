Лига конференций04 декабря 2025, 22:07 | Обновлено 04 декабря 2025, 22:08
В Динамо сообщили важную новость, связанную с еврокубками
Столичный клуб начал продажу билетов на матч с «Фиорентиной»
04 декабря 2025, 22:07 | Обновлено 04 декабря 2025, 22:08
Пресс-служба киевского «Динамо» сообщила о том, что у болельщиков теперь есть возможность приобрести билеты на поединок Лиги конференций с «Фиорентиной».
Игра состоится 11 декабря, стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени. Матч примет стадион «Артемио Франки» в итальянском городе Флоренция. Стоимость одного билета составляет 15 евро.
После четырех матчей Лиги конференций киевское «Динамо» идет на 27-й позиции турнирной таблицы, имея в своем активе всего три очка, заработанные в результате разгрома «Зриньски» со счетом 6:0.
Комментарии 1
За таку гру ще вони мають мені доплатити 15Є!
