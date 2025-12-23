ОФИЦИАЛЬНО. Милан разорвал контракт с известным нападающим

Бельгийский нападающий Дивок Ориги покинул «Милан». Об этом сообщает пресс-служба итальянского гранда.

Гранд чемпионата Италии и 30-летний футболист расторгли соглашение, срок которого истекал лишь летом 2026 года. Последний раз в футболке «россонери» вышел на поле еще в мае 2023 года, после чего год провел в аренде в «Ноттингеме».

С тех пор бельгиец тренировался с второй командой «Милана», где провел более года. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 500 тысяч евро.

Ранее сообщалось о то, что «Милан» завершил подписание габаритного форварда.