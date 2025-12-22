Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  4. К радости Довбика. Милан завершил подписание габаритного форварда
Италия
22 декабря 2025, 18:53 | Обновлено 22 декабря 2025, 18:54
1921
3

Никлас Фюллькруг покидает «Вест Хэм»

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Немецкий нападающий лондонского «Вест Хэма» Никлас Фюллькруг вскоре перейдет в итальянский «Милан», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, переход 32-летнего футболиста состоится на правах аренды до завершения нынешней кампании.

«Милан» будет полностью покрывать зарплату игрока, но не заплатит компенсацию за его аренду. Также у «россонери» будет опция выкупа в размере 13-14 миллионов евро.

Этот трансфер освобождает место в «Вест Хэме» для украинского форварда «Ромы» Артема Довбика, которым, как сообщалось ранее, действительно интересуются «молотобойцы».

В сезоне 2025/26 Никлас Фюльлькруг провел 9 матчей на клубном уровне, но не сумел отметиться ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 8 миллионов евро.

По теме:
Рома снизила цену на Довбика. Артем близок к переходу в клуб АПЛ
Копенгаген намерен подписать украинца, который отказался возвращаться в УПЛ
Кто интересуется Артёмом? Рома получила запросы по трансферу Довбика
Дмитрий Вус Источник: Фабрицио Романо
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
luceorius
 Є велика ймовірність вильоту Вест Хема у Чемпіоншип. Сумнівно, що це принесе Довбику радість.
Ответить
0
contr
Він там  коні двигне на полі по 90 хвилин бігати на полі в такому темпі і з такою кількістю матчів !
Ответить
0
Микола Унгурян
сумнівно що в АПЛ Довбик заграє, йому буде важко грати в такому темпі як там грають форварди
Ответить
0
