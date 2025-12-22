К радости Довбика. Милан завершил подписание габаритного форварда
Никлас Фюллькруг покидает «Вест Хэм»
Немецкий нападающий лондонского «Вест Хэма» Никлас Фюллькруг вскоре перейдет в итальянский «Милан», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, переход 32-летнего футболиста состоится на правах аренды до завершения нынешней кампании.
«Милан» будет полностью покрывать зарплату игрока, но не заплатит компенсацию за его аренду. Также у «россонери» будет опция выкупа в размере 13-14 миллионов евро.
Этот трансфер освобождает место в «Вест Хэме» для украинского форварда «Ромы» Артема Довбика, которым, как сообщалось ранее, действительно интересуются «молотобойцы».
В сезоне 2025/26 Никлас Фюльлькруг провел 9 матчей на клубном уровне, но не сумел отметиться ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 8 миллионов евро.
🚨🔴⚫️ Niclas Füllkrug to AC Milan, here we go! Deal in place for loan move until June 2026.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 22, 2025
AC Milan will cover his salary, no loan fee and buy option around €13/14m not mandatory.
Füllkrug wanted Milan despite two bids from Germany.
Story revealed weeks ago, now done. 🇩🇪 pic.twitter.com/S6HMNaaoou
