К радости Довбика. Милан завершил подписание габаритного форварда

Немецкий нападающий лондонского «Вест Хэма» Никлас Фюллькруг вскоре перейдет в итальянский «Милан», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, переход 32-летнего футболиста состоится на правах аренды до завершения нынешней кампании.

«Милан» будет полностью покрывать зарплату игрока, но не заплатит компенсацию за его аренду. Также у «россонери» будет опция выкупа в размере 13-14 миллионов евро.

Этот трансфер освобождает место в «Вест Хэме» для украинского форварда «Ромы» Артема Довбика, которым, как сообщалось ранее, действительно интересуются «молотобойцы».

В сезоне 2025/26 Никлас Фюльлькруг провел 9 матчей на клубном уровне, но не сумел отметиться ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 8 миллионов евро.