«Я еду». Ярмоленко «согласился» на предложение перехода в известный клуб

Легенде «Динамо» и сборной Украины Андрею Ярмоленко в шутливой форме предложили присоединиться к команде родного города – «Чернигова».

Ярмоленко успел отреагировать на приглашение и написал: «Я еду».

Отметим, что Ярмоленко является воспитанником футбольных систем «Десны» и «Юности».

В сезоне 2025/26 Андрей Ярмоленко сыграл 20 матчей на клубном уровне и записал на свой счет четыре забитых мяча. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость опытного вингера составляет 1,2 миллиона евро. Действующий контракт Ярмоленко с киевским «Динамо» рассчитан до лета 2026 года.

Ранее сообщалось, что Андреем Ярмоленко интересуется казахстанский «Актобе».