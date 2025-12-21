Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  «Я еду». Ярмоленко «согласился» на предложение перехода в известный клуб
21 декабря 2025, 21:42 | Обновлено 21 декабря 2025, 22:39
«Я еду». Ярмоленко «согласился» на предложение перехода в известный клуб

Андрей Николаевич в шутливой форме согласился перейти в «Чернигов»

«Я еду». Ярмоленко «согласился» на предложение перехода в известный клуб
ФК Динамо. Андрей Ярмоленко

Легенде «Динамо» и сборной Украины Андрею Ярмоленко в шутливой форме предложили присоединиться к команде родного города – «Чернигова».

Ярмоленко успел отреагировать на приглашение и написал: «Я еду».

Отметим, что Ярмоленко является воспитанником футбольных систем «Десны» и «Юности».

В сезоне 2025/26 Андрей Ярмоленко сыграл 20 матчей на клубном уровне и записал на свой счет четыре забитых мяча. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость опытного вингера составляет 1,2 миллиона евро. Действующий контракт Ярмоленко с киевским «Динамо» рассчитан до лета 2026 года.

Ранее сообщалось, что Андреем Ярмоленко интересуется казахстанский «Актобе».

Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
