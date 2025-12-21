«Я еду». Ярмоленко «согласился» на предложение перехода в известный клуб
Андрей Николаевич в шутливой форме согласился перейти в «Чернигов»
Легенде «Динамо» и сборной Украины Андрею Ярмоленко в шутливой форме предложили присоединиться к команде родного города – «Чернигова».
Ярмоленко успел отреагировать на приглашение и написал: «Я еду».
Отметим, что Ярмоленко является воспитанником футбольных систем «Десны» и «Юности».
В сезоне 2025/26 Андрей Ярмоленко сыграл 20 матчей на клубном уровне и записал на свой счет четыре забитых мяча. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость опытного вингера составляет 1,2 миллиона евро. Действующий контракт Ярмоленко с киевским «Динамо» рассчитан до лета 2026 года.
Ранее сообщалось, что Андреем Ярмоленко интересуется казахстанский «Актобе».
