Буковина нацелилась на полузащитника из клуба Украинской Премьер-лиги
Черновицкий клуб заинтересован в услугах Артура Думанюка из «Кудровки»
Опорный полузащитник «Кудровки» Артур Думанюк может продолжить карьеру в Первой лиге. Об этом сообщил UA-Football.
В услугах 29-летнего футболиста заинтересована черновицкая «Буковина», которая намерена усилить состав перед стартом второй части сезона в чемпионате.
По информации источника, клуб Первой лиги не делал официальных предложений, однако Артур находится в шорт-листе черновицкой команды.
В нынешнем сезоне Думанюк провел 16 матчей в Премьер-лиге и Кубке Украины, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи. Контракт полузащитника истекает в июне 2026 года, а его трансферная стоимость составляет 300 тысяч евро.
«Буковина» набрала 48 баллов и разместилась на первой позиции в турнирной таблице. Подопечные Сергея Шищенко опережают ближайшего конкурента на девять пунктов.
