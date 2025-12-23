Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  4. Буковина нацелилась на полузащитника из клуба Украинской Премьер-лиги
Украина. Премьер лига
23 декабря 2025, 20:51
Буковина нацелилась на полузащитника из клуба Украинской Премьер-лиги

Черновицкий клуб заинтересован в услугах Артура Думанюка из «Кудровки»

Instagram. Артур Думанюк

Опорный полузащитник «Кудровки» Артур Думанюк может продолжить карьеру в Первой лиге. Об этом сообщил UA-Football.

В услугах 29-летнего футболиста заинтересована черновицкая «Буковина», которая намерена усилить состав перед стартом второй части сезона в чемпионате.

По информации источника, клуб Первой лиги не делал официальных предложений, однако Артур находится в шорт-листе черновицкой команды.

В нынешнем сезоне Думанюк провел 16 матчей в Премьер-лиге и Кубке Украины, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи. Контракт полузащитника истекает в июне 2026 года, а его трансферная стоимость составляет 300 тысяч евро.

«Буковина» набрала 48 баллов и разместилась на первой позиции в турнирной таблице. Подопечные Сергея Шищенко опережают ближайшего конкурента на девять пунктов.

Кудровка Буковина Черновцы Артур Думанюк
Николай Тытюк Источник: UA-Football
