Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Легенда Шахтера и сборной Украины может остаться без клуба
Украина. Первая лига
21 декабря 2025, 16:05 |
1063
0

Легенда Шахтера и сборной Украины может остаться без клуба

Ярослав Ракицкий может покинуть одесский «Черноморец»

21 декабря 2025, 16:05 |
1063
0
Легенда Шахтера и сборной Украины может остаться без клуба
Getty Images/Global Images Ukraine. Ярослав Ракицкий

Одесский «Черноморец» в ближайшее время могут покинуть сразу два футболиста. Об этом сообщает телеграм-канал «Chernomorets Odessa Fan Page».

По информации источника, одесский клуб могут покинуть центральный защитник Ярослав Ракицкий и нападающий Алексей Хобленко.

Ярослав Ракицкий выступает за одесский клуб с весы 2025 года. Он провел в составе «Черноморца» 26 матчей, забил три гола и отдал две голевые передачи.

«Черноморец» после 18 сыгранных матчей занимает третье место турнирной таблицы Первой лиги, имея в своем активе 28 баллов.

Ранее сообщалось о том, что «Черноморец» расстался с воспитанником «Шахтера».

По теме:
Клуб УПЛ готовится к прощанию сразу с шестью футболистами
Черноморец расстался с воспитанником Шахтера
Известный инсайдер: «У Довбика есть предложения из-за границы»
Ярослав Ракицкий Алексей Хобленко Черноморец Одесса трансферы чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины
Даниил Кирияка Источник: Telegram
Оцените материал
(38)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Динамо приняли решение по новичку. Сделают игроком основы
Футбол | 21 декабря 2025, 09:45 2
В Динамо приняли решение по новичку. Сделают игроком основы
В Динамо приняли решение по новичку. Сделают игроком основы

В клубе довольны прогрессом Тиаре

Месси получил сенсационное предложение о трансфере. Решение уже принято
Футбол | 21 декабря 2025, 09:21 0
Месси получил сенсационное предложение о трансфере. Решение уже принято
Месси получил сенсационное предложение о трансфере. Решение уже принято

Аргентинец мог вернуться в Аргентину

На нападающего Динамо нацелилось три клуба. Известна реакция Киева
Футбол | 21.12.2025, 12:56
На нападающего Динамо нацелилось три клуба. Известна реакция Киева
На нападающего Динамо нацелилось три клуба. Известна реакция Киева
АЛИЕВ: «Я Суркису сказал, что этому усатому больше никогда не подам руки»
Футбол | 21.12.2025, 14:08
АЛИЕВ: «Я Суркису сказал, что этому усатому больше никогда не подам руки»
АЛИЕВ: «Я Суркису сказал, что этому усатому больше никогда не подам руки»
Реал попрощается с легендой клуба. Уже подписали замену
Футбол | 20.12.2025, 18:15
Реал попрощается с легендой клуба. Уже подписали замену
Реал попрощается с легендой клуба. Уже подписали замену
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Анонс 16-го тура Серии А: на 2 матча меньше, но менее интересно не будет!
Анонс 16-го тура Серии А: на 2 матча меньше, но менее интересно не будет!
20.12.2025, 08:00
Футбол
Усик без слов отреагировал на победу Джошуа над Джейком Полом
Усик без слов отреагировал на победу Джошуа над Джейком Полом
20.12.2025, 09:44
Бокс
Бенфика сделала официальное предложение в €20 млн за украинца. Есть решение
Бенфика сделала официальное предложение в €20 млн за украинца. Есть решение
20.12.2025, 08:49 20
Футбол
Шоу в Майами. Энтони Джошуа нокаутировал блогера Джейка Пола в 6-м раунде
Шоу в Майами. Энтони Джошуа нокаутировал блогера Джейка Пола в 6-м раунде
20.12.2025, 07:01 51
Бокс
Усик сделал Джошуа ценный подарок. Энтони был в восторге
Усик сделал Джошуа ценный подарок. Энтони был в восторге
20.12.2025, 06:22 1
Бокс
Лука Модрич обратился к Лунину после того, как тот стал капитаном Реала
Лука Модрич обратился к Лунину после того, как тот стал капитаном Реала
20.12.2025, 04:02 4
Футбол
«Сынок, пора домой». Клуб Первой лиги пригласил Ярмоленко
«Сынок, пора домой». Клуб Первой лиги пригласил Ярмоленко
20.12.2025, 23:26 1
Футбол
Анонс 17-го тура АПЛ. В понедельник без Ман Юнайтед, Тоттенхэм vs Ливерпуль
Анонс 17-го тура АПЛ. В понедельник без Ман Юнайтед, Тоттенхэм vs Ливерпуль
20.12.2025, 01:07 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем