Легенда Шахтера и сборной Украины может остаться без клуба

Одесский «Черноморец» в ближайшее время могут покинуть сразу два футболиста. Об этом сообщает телеграм-канал «Chernomorets Odessa Fan Page».

По информации источника, одесский клуб могут покинуть центральный защитник Ярослав Ракицкий и нападающий Алексей Хобленко.

Ярослав Ракицкий выступает за одесский клуб с весы 2025 года. Он провел в составе «Черноморца» 26 матчей, забил три гола и отдал две голевые передачи.

«Черноморец» после 18 сыгранных матчей занимает третье место турнирной таблицы Первой лиги, имея в своем активе 28 баллов.

