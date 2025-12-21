Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  4. Черноморец расстался с воспитанником Шахтера
Украина. Первая лига
Черноморец расстался с воспитанником Шахтера

Карьера Ростислава Русина в Одессе не задалась

ФК Металлист 1925. Ростислав Русин

Как стало известно Sport.ua, 30-летний вингер Ростислав Русин вышел на рынок свободных агентов. Контракт футболиста с «Черноморцем», который был рассчитан до 30 июня 2026 года, расторгнут.

В Одессу Русин перебрался летом этого года из «Металлиста 1925» на правах свободного агента. Однако раскрыть свой потенциал в «Черноморце» вингеру не удалось (в том числе из-за травмы). Проведя за «моряков» всего 2 матча в Первой лиге и 1 – в Кубке Украины, футболист покинул ряды южан.

Ростислав Русин в свое время играл за «Шахтер» U19 в Юношеской лиге УЕФА. В 2017 году вместе с юрмальским «Спартаком» он стал чемпионом Латвии, а в сезоне 2019/20 в составе «Руха» завоевал серебро украинской Первой лиги.

«Черноморец» после 18 туров Первой лиги занимает третье место в турнирной таблице, набрав 38 очков. Недавно стало известно, что одесситы получили трансферный бан от ФИФА с 10 декабря 2025 года на три ближайших трансферных окна из-за финансовых долгов перед бывшими игроками и тренерским штабом, что запрещает клубу регистрировать новых футболистов.

Ранее стало известно, почему Хачериди покинул «Черноморец».

Черноморец Одесса Шахтер Донецк Ростислав Русин чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины инсайд свободный агент
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
