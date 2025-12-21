Черноморец расстался с воспитанником Шахтера

Как стало известно Sport.ua, 30-летний вингер Ростислав Русин вышел на рынок свободных агентов. Контракт футболиста с «Черноморцем», который был рассчитан до 30 июня 2026 года, расторгнут.

В Одессу Русин перебрался летом этого года из «Металлиста 1925» на правах свободного агента. Однако раскрыть свой потенциал в «Черноморце» вингеру не удалось (в том числе из-за травмы). Проведя за «моряков» всего 2 матча в Первой лиге и 1 – в Кубке Украины, футболист покинул ряды южан.

Ростислав Русин в свое время играл за «Шахтер» U19 в Юношеской лиге УЕФА. В 2017 году вместе с юрмальским «Спартаком» он стал чемпионом Латвии, а в сезоне 2019/20 в составе «Руха» завоевал серебро украинской Первой лиги.

«Черноморец» после 18 туров Первой лиги занимает третье место в турнирной таблице, набрав 38 очков. Недавно стало известно, что одесситы получили трансферный бан от ФИФА с 10 декабря 2025 года на три ближайших трансферных окна из-за финансовых долгов перед бывшими игроками и тренерским штабом, что запрещает клубу регистрировать новых футболистов.

Ранее стало известно, почему Хачериди покинул «Черноморец».