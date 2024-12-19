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19 декабря 2024, 20:38 |
2545
4

ФОТО. Два игрока Динамо и футболист Александрии приехали в Буковель

Соответствующие фото в своем Instagram опубликовал Ванат, отметив Бражко и Скорко

19 декабря 2024, 20:38 |
2545
4
ФОТО. Два игрока Динамо и футболист Александрии приехали в Буковель
Instagram. Владимир Бражко и Владислав Ванат

Форвард киевского Динамо Владислав Ванат приехал в Буковель. Соответствующее фото футболист опубликовал в своем Instagrm.

Компанию Владиславу составили его партнер Владимир Бражко, а также защитник Александрии Даниил Скорко.

Точно неизвестно, зачем игроки клубов УПЛ приехали на Западную Украину, однако, вполне возможно, что на отдых, поскольку в чемпионате Украины сейчас зимний перерыв.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Динамо Киев стало зимним чемпионом Украинской Премьер-лиги с 43 очками. У ближайшего преследователя Александрии в активе 38 пунктов. Топ-3 замыкает донецкий Шахтер с 33 баллами, у горняков также игра в запасе.

ФОТО. Два игрока Динамо и футболист Александрии отправились в Буковель

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фото Буковель lifestyle Динамо Киев Александрия Владислав Ванат Даниил Скорко Владимир Бражко
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 4
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Pavel_i_CO
Не забудьте повідомити, коли вони звідти поїдуть)
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+2
WildeKater
І що?
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+2
Boodya
І?
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+2
LexХХХ
Ну так, заслужили на відпочинок.
Ответить
0
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