ФОТО. Два игрока Динамо и футболист Александрии приехали в Буковель

Форвард киевского Динамо Владислав Ванат приехал в Буковель. Соответствующее фото футболист опубликовал в своем Instagrm.

Компанию Владиславу составили его партнер Владимир Бражко, а также защитник Александрии Даниил Скорко.

Точно неизвестно, зачем игроки клубов УПЛ приехали на Западную Украину, однако, вполне возможно, что на отдых, поскольку в чемпионате Украины сейчас зимний перерыв.

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Динамо Киев стало зимним чемпионом Украинской Премьер-лиги с 43 очками. У ближайшего преследователя Александрии в активе 38 пунктов. Топ-3 замыкает донецкий Шахтер с 33 баллами, у горняков также игра в запасе.

ФОТО. Два игрока Динамо и футболист Александрии отправились в Буковель