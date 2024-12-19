ФОТО. Два игрока Динамо и футболист Александрии приехали в Буковель
Соответствующие фото в своем Instagram опубликовал Ванат, отметив Бражко и Скорко
Форвард киевского Динамо Владислав Ванат приехал в Буковель. Соответствующее фото футболист опубликовал в своем Instagrm.
Компанию Владиславу составили его партнер Владимир Бражко, а также защитник Александрии Даниил Скорко.
Точно неизвестно, зачем игроки клубов УПЛ приехали на Западную Украину, однако, вполне возможно, что на отдых, поскольку в чемпионате Украины сейчас зимний перерыв.
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Динамо Киев стало зимним чемпионом Украинской Премьер-лиги с 43 очками. У ближайшего преследователя Александрии в активе 38 пунктов. Топ-3 замыкает донецкий Шахтер с 33 баллами, у горняков также игра в запасе.
ФОТО. Два игрока Динамо и футболист Александрии отправились в Буковель
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