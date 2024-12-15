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Украина. Премьер лига
15 декабря 2024, 22:10 | Обновлено 15 декабря 2024, 22:13
2273
9

Турнирная таблица УПЛ. Шахтер проиграл и отпустил конкурентов вперед

Динамо домашний поединок 17-го тура против Вереса проведет 16 декабря

15 декабря 2024, 22:10 | Обновлено 15 декабря 2024, 22:13
2273
9
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер проиграл и отпустил конкурентов вперед
ФК Полесье

С 13 до 16 декабря проходят матчи 17-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.

В центральном матче тура житомирское Полесье сенсационно обыграло донецкий Шахтер со счетом 1:0.

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Динамо, которое лидирует с 40 очками, домашний поединок 17-го тура против Вереса проведет 16 декабря.

Донецкий Шахтер (33 балла) отпустил серьезно вперед также и Александрию (38).

За зону еврокубков могут побороться: Кривбасс (31), Полесье (27), Карпаты (24), Рух (23), Заря (22).

Внизу турнирной таблицы находятся Левый Берег (16), Оболонь (14), Черноморец (12) и Ингулец (9).

Распределение мест в еврокубках 2025/26 по итогам сезона УПЛ 2024/25

  • Первое место УПЛ – Лига чемпионов, 2-й раунд квалификации
  • Победитель Кубка Украины – Лига Европы, 1-й раунд квалификации
  • Второе место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации
  • Третье место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации

⚽️ Украинская Премьер-лига. 17-й тур

🔹 13 декабря (пятница)

  • 15:30. Ворскла – Левый Берег – 0:0

🔹 14 декабря (суббота)

  • 13:00. Александрия – ЛНЗ – 1:1
  • 15:30. Кривбасс – Карпаты – 2:0
  • 18:00. Заря – Черноморец – 2:1

🔹 15 декабря (воскресенье)

  • 13:00. Ингулец – Колос – 0:2
  • 15:30. Рух – Оболонь – 1:3
  • 18:00. Полесье – Шахтер – 1:0

🔹 16 декабря (понедельник)

  • 13:00. Динамо – Верес

🏆 Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Динамо Киев 16 12 4 0 36 - 11 40
2 Александрия 17 11 5 1 26 - 12 38
3 Шахтер Донецк 16 10 3 3 41 - 15 33
4 Кривбасс 16 9 4 3 22 - 13 31
5 Полесье 17 7 6 4 24 - 16 27
6 Карпаты Львов 17 7 3 7 22 - 21 24
7 Рух Львов 17 5 8 4 21 - 14 23
8 Заря 16 7 1 8 18 - 20 22
9 Верес 16 4 7 5 17 - 23 19
10 ЛНЗ Черкассы 17 5 4 8 18 - 26 19
11 Колос К 17 3 9 5 11 - 12 18
12 Ворскла 17 4 4 9 15 - 25 16
13 Левый берег 17 4 4 9 9 - 20 16
14 Оболонь 17 3 5 9 10 - 29 14
15 Черноморец 17 3 3 11 11 - 25 12
16 Ингулец 16 1 6 9 12 - 31 9
Полная таблица

📊 Инфографика

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 9
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Adekvat
Сенсаційно? Не зрозумів, де сенсація? За останні 4 матчі шахта хоч раз обіграла Полісся??? От якби вони виграли, то була б сенсація!
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+7
avk2307
Не може бути.
Кращий Шахтар і найсистемніший тренер не могли такого допустити.
Там точно суркіс винуватий...
Ну чи хтось іще, але точно не даріо і сергій
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+6
Gargantua81
два очка у Шахтера отрыв от Кривбаса.
Кривбас набрал ход, если зимой еще усилятся то могут выиграть и выйти на чистое третье место
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+5
Показать Скрыть 1 ответ
Gargantua81
после договонячка между Шахтером и Ворсклой всевидящий Ибаньес покарал обеих.
Играйте честно, ребята. 
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+2
serhiy
Де заголовок-" Незважаючи на всі програші в Лізі Європи неймовірне Динамо лідирує в УПЛ і випереджає Шахтар на 7 очок " ?!!
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+2
Anatoliy65
Да-а-а, шо це було? От тобі Полісся, от тобі реванш, Шахтьор фсьо
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0
Yeger
Кротів загнали в нору. Ще б суркісят туди загнати.
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0
Pavel_i_CO
Чао, Днонєтскіє)
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0
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