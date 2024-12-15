Турнирная таблица УПЛ. Шахтер проиграл и отпустил конкурентов вперед
Динамо домашний поединок 17-го тура против Вереса проведет 16 декабря
С 13 до 16 декабря проходят матчи 17-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.
В центральном матче тура житомирское Полесье сенсационно обыграло донецкий Шахтер со счетом 1:0.
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Динамо, которое лидирует с 40 очками, домашний поединок 17-го тура против Вереса проведет 16 декабря.
Донецкий Шахтер (33 балла) отпустил серьезно вперед также и Александрию (38).
За зону еврокубков могут побороться: Кривбасс (31), Полесье (27), Карпаты (24), Рух (23), Заря (22).
Внизу турнирной таблицы находятся Левый Берег (16), Оболонь (14), Черноморец (12) и Ингулец (9).
Распределение мест в еврокубках 2025/26 по итогам сезона УПЛ 2024/25
- Первое место УПЛ – Лига чемпионов, 2-й раунд квалификации
- Победитель Кубка Украины – Лига Европы, 1-й раунд квалификации
- Второе место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации
- Третье место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации
⚽️ Украинская Премьер-лига. 17-й тур
🔹 13 декабря (пятница)
- 15:30. Ворскла – Левый Берег – 0:0
🔹 14 декабря (суббота)
- 13:00. Александрия – ЛНЗ – 1:1
- 15:30. Кривбасс – Карпаты – 2:0
- 18:00. Заря – Черноморец – 2:1
🔹 15 декабря (воскресенье)
- 13:00. Ингулец – Колос – 0:2
- 15:30. Рух – Оболонь – 1:3
- 18:00. Полесье – Шахтер – 1:0
🔹 16 декабря (понедельник)
- 13:00. Динамо – Верес
🏆 Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Динамо Киев
|16
|12
|4
|0
|36 - 11
|40
|2
|Александрия
|17
|11
|5
|1
|26 - 12
|38
|3
|Шахтер Донецк
|16
|10
|3
|3
|41 - 15
|33
|4
|Кривбасс
|16
|9
|4
|3
|22 - 13
|31
|5
|Полесье
|17
|7
|6
|4
|24 - 16
|27
|6
|Карпаты Львов
|17
|7
|3
|7
|22 - 21
|24
|7
|Рух Львов
|17
|5
|8
|4
|21 - 14
|23
|8
|Заря
|16
|7
|1
|8
|18 - 20
|22
|9
|Верес
|16
|4
|7
|5
|17 - 23
|19
|10
|ЛНЗ Черкассы
|17
|5
|4
|8
|18 - 26
|19
|11
|Колос К
|17
|3
|9
|5
|11 - 12
|18
|12
|Ворскла
|17
|4
|4
|9
|15 - 25
|16
|13
|Левый берег
|17
|4
|4
|9
|9 - 20
|16
|14
|Оболонь
|17
|3
|5
|9
|10 - 29
|14
|15
|Черноморец
|17
|3
|3
|11
|11 - 25
|12
|16
|Ингулец
|16
|1
|6
|9
|12 - 31
|9
📊 Инфографика
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