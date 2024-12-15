Непробивной соперник. Шахтер снова проиграл Полесью
Житомирская команда в компенсированное время вырвала победу
В Житомире состоялся поединок 17 тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились «Полесье» и «Шахтер».
Отчет о матче ожидайте позже.
Украинская Премьер-лига. 17-й тур.
«Полесье» – «Шахтер» – 1:0
Гол: Михайличенко (91)
Предупреждения: Матич (13), Тейлор (48), Сарапий (60), Бристрич (95) – Крыськив (62), Сикан (93)
«Полесье»: Кудрик, Матич, Сарапий, Михайличенко, Тейлор (Смоляков, 55), Кушниренко, Бабенко, Караман (Леднев, 75), Крушинский (Бристрич, 75), Гуцуляк (Шастал, 96), Пайшао (Назаренко, 55)
«Шахтер»: Ризнык, Педро Энрике, Бондарь, Матвиенко, Конопля, Крыськив (Марлон, 80), Судаков, Зубков (Педриньо, 52), Бондаренко, Кевин, Траоре (Сикан, 80)
Арбитр: Виталий Романов (Днепр)
Центральный городской стадион (Житомир)
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Super!!!
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Чого ти сховався ?🐁🐁🐁🐁🐁
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Що ж ригівські бєркута можуть йти у заслужену відпустку.
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