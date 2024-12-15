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Премьер-лига
Полесье
15.12.2024 18:00 – FT 1 : 0
Шахтер Донецк
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Украина. Премьер лига
15 декабря 2024, 19:55 | Обновлено 15 декабря 2024, 20:00
3700
211

Непробивной соперник. Шахтер снова проиграл Полесью

Житомирская команда в компенсированное время вырвала победу

15 декабря 2024, 19:55 | Обновлено 15 декабря 2024, 20:00
3700
211
Непробивной соперник. Шахтер снова проиграл Полесью
ФК Полесье

В Житомире состоялся поединок 17 тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились «Полесье» и «Шахтер».

Отчет о матче ожидайте позже.

Украинская Премьер-лига. 17-й тур.

«Полесье» – «Шахтер» – 1:0

Гол: Михайличенко (91)

Предупреждения: Матич (13), Тейлор (48), Сарапий (60), Бристрич (95) – Крыськив (62), Сикан (93)

«Полесье»: Кудрик, Матич, Сарапий, Михайличенко, Тейлор (Смоляков, 55), Кушниренко, Бабенко, Караман (Леднев, 75), Крушинский (Бристрич, 75), Гуцуляк (Шастал, 96), Пайшао (Назаренко, 55)

«Шахтер»: Ризнык, Педро Энрике, Бондарь, Матвиенко, Конопля, Крыськив (Марлон, 80), Судаков, Зубков (Педриньо, 52), Бондаренко, Кевин, Траоре (Сикан, 80)

Арбитр: Виталий Романов (Днепр)

Центральный городской стадион (Житомир)

ПОЛЕСЬЕ – ШАХТЕР. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Полесье - Шахтер отчеты
Александр Тишура
Александр Тишура Sport.ua
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Комментарии 214
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GloryUkraine
Якось аж невдобно за Васточну Барцелону.😂😂😂
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+11
Fitness.sports
Дуже добре !
С Полесье двух матчевая дуэль 0 очков
Super!!!
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+10
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sania
Оця дитина (Караман) відвозила Судакова????
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+8
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FunnyCat_____
Кстати, сколько там Судаков уже стоит ?
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+8
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FunnyCat_____
Отаман обісрався під себе 
Щур всратий, розкажи нам коли твій шахтар житомирське Полісся обігрував останній раз?
Чого ти сховався ?🐁🐁🐁🐁🐁
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+7
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Павло
Схоже, замість дівчинки Мар'яни тренером стане дівчинка Дарія   
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+7
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Pixelman
Вітаю, Полісся! Цілком заслужена перемога! Кабінетних навіть судєйка не врятував. Ще б Кривбас в матчі якому будуть догравати, кротовню наказав і ржаві б зайняли своє заслужене 4 місце.
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+7
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Viktor Shuper
черговий смачний футбол від Шлюхти позорної 
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+6
Олександр
Самый сильный шахтёр в истории)))
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+6
avk2307
Караман молодець. Виграв у Судакова центр. Заслужив.
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+6
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sania
Навіть крото-експерти в студії сказали, що пенальті був в першому таймі. Матвієнко збив Гуцуляка.
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+6
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contr
Шахтар - гівно, Мудаков - дно ☝️
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+6
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PUMA
Жду комент болелы шахтёра ой Олександрии ,Omena  о том что Суркис опять всех купил 
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+6
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FunnyCat_____
Футбольная Украина сегодня празднует !
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+5
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Saar
лошари
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+5
FunnyCat_____
Хтось підкаже коли шахтар останній раз житомирське Полісся обігрував, а то бурбасовці сховались як щури 🐀 смердючі та мовчать
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+5
sahka1981
Дуже добре.)))
Ще бачу написано, що Михайличенко забив. Вихованець ДК. Символічно.
Що ж ригівські бєркута можуть йти у заслужену відпустку.
А іванови. Отсоси, дмитрики- квантуми, дірочкі і т.д. можуть їм погудіти
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+5
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Wlad West
Кроты, а шо с иплом?
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+5
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Катерина Монзуль
Динамо ганебно програло якомусь Реал Сосьєдаду, але всі чомусь накинулись коли Шахтарь програв світовому топу Полісся
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+5
ILLUMINATOR
Пушич - самый лучший тренер кротов. Он выведет их... в Первую Лигу)
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+4
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