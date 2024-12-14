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Премьер-лига
Полесье
15.12.2024 18:00 - : -
Шахтер Донецк
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Украина. Премьер лига
14 декабря 2024, 21:31 | Обновлено 14 декабря 2024, 21:32
171
3

Полесье – Шахтер. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 17-го тура Украинской Премьер-лиги

14 декабря 2024, 21:31 | Обновлено 14 декабря 2024, 21:32
171
3
Полесье – Шахтер. Текстовая трансляция матча
УПЛ

В воскресенье, 15 декабря, состоится поединок 17-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся житомирское «Полесье» и донецкий «Шахтер». Матч пройдет в Житомире на Центральном городском стадионе, игра начнется в 18:00.

Донецкая команда занимает третье место в турнирной таблице. Перед очередной встречей национального чемпионата «горняки» в Лиге чемпионов потерпели разгромное поражение от мюнхенской «Баварии» (1:5). «Полесье» имеет в своем пассиве семиматчевую безвыигрышную серию (4 поражения и 3 ничьи). В прошлом туре «оранжево-черные» обыграли «Ворсклу» (3:1), а житомиряне уступили «Руху» (0:1). В первом круге «волки» с минимальным счетом обыграли команду Марино Пушича. Единственный гол тогда забил Чоботенко.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Полесье» – «Шахтер», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Полесье
15 декабря 2024 -
18:00
Шахтер Донецк
Обе команды забьют – да 2.08 Сделать ставку
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чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Полесье - Шахтер текстовая трансляция
Александр Тишура
Александр Тишура Sport.ua
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Remark
Вся Україна буде вболівати за Полісся!
Вірю, надіюся і ще раз вірю, що щурі в цьому матчі зіграють у нічию 1:1.
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Андрій Заліщук
Фора на Полісся +1,5
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