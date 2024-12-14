В воскресенье, 15 декабря, состоится поединок 17-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся житомирское «Полесье» и донецкий «Шахтер». Матч пройдет в Житомире на Центральном городском стадионе, игра начнется в 18:00.

Донецкая команда занимает третье место в турнирной таблице. Перед очередной встречей национального чемпионата «горняки» в Лиге чемпионов потерпели разгромное поражение от мюнхенской «Баварии» (1:5). «Полесье» имеет в своем пассиве семиматчевую безвыигрышную серию (4 поражения и 3 ничьи). В прошлом туре «оранжево-черные» обыграли «Ворсклу» (3:1), а житомиряне уступили «Руху» (0:1). В первом круге «волки» с минимальным счетом обыграли команду Марино Пушича. Единственный гол тогда забил Чоботенко.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Полесье» – «Шахтер», за которой можно следить в украинской версии сайта.