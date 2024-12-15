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Премьер-лига
Полесье
15.12.2024 18:00 – FT 1 : 0
Шахтер Донецк
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
15 декабря 2024, 20:34 |
7251
6

Полесье – Шахтер – 1:0. Хлесткая пощечина на 90-й. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 17-го тура УПЛ 2024/25

15 декабря 2024, 20:34 |
7251
6
Полесье – Шахтер – 1:0. Хлесткая пощечина на 90-й. Видео гола и обзор матча
УПЛ

15 декабря прошел матч 17-го тура УПЛ 2024/25 между командами Полесье и Шахтер.

Коллективы сыграли на стадионе в Житомире. Поединок завершился со счетом 1:0 в пользу волков.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Единственный гол на 90-й минуте забил Богдан Михайличенко. Житомирский клуб во второй раз в сезоне переиграл горняков.

❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!

УПЛ 2024/25. 17-й тур, 15 декабря

Полесье – Шахтер – 1:0

Гол: Михайличенко, 90

Видеообзор матча:

ГОЛ! 1:0 Михайличенко, 90 мин.

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Богдан Михайличенко (Полесье).
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Полесье Житомир Шахтер Донецк Полесье - Шахтер видео голов и обзор Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Богдан Михайличенко
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 6
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Burevestnik
і шо ж оце вийшло,
Полісся двічі трахнуло Шахтар?
А де була Катя з кубком "Дупа зі свистком"?
Арбітр Романов повний бєспрєдєльщик!!! 
Чого він не поставив пеналь у ворота  Полісся?
йопрст...
- - - - -
p.s. в тексті помилка: замість "трахнуло"  читати  "виграло" 
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+5
Олександр
Де поділися фани юзовки?))
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+5
Показать Скрыть 2 ответа
mini.f
Кротов потехоньку ставят в стойло... Вот что значить мотивация игроков, после стимулирования ( или от Динамо или от руководства клуба, трудно сейчас сказать)... Оказывается, что если сильно захотеть, то можно выигрывать у этих стахановцев, героев добычи антрацита.... Представляю, как там в Донецке приспускают флаги и и с горя на работу не выйдут тысячи проходчиков и стропильщиков.... Ахметка с горя уйдет в недельный запой, а тренер шахтеров всю ночь будет решать - или самому среляться или ждать исполнения приговора от  хозяина.... С чем и поздравляю Динамо. Главное не прокукареть завтрашнюю игру...
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+3
sania
Це не ляпас. Це смачний пендель від КОМАНДИ збіговиську понторізів...
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0
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