15 декабря прошел матч 17-го тура УПЛ 2024/25 между командами Полесье и Шахтер.

Коллективы сыграли на стадионе в Житомире. Поединок завершился со счетом 1:0 в пользу волков.

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Единственный гол на 90-й минуте забил Богдан Михайличенко. Житомирский клуб во второй раз в сезоне переиграл горняков.

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УПЛ 2024/25. 17-й тур, 15 декабря

Полесье – Шахтер – 1:0



Гол: Михайличенко, 90

Видеообзор матча:

ГОЛ! 1:0 Михайличенко, 90 мин.