В воскресенье, 15 декабря, в Житомире на стадионе «Центральный» состоится матч семнадцатого тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют житомирское «Полесье» и донецкий «Шахтер». Стартовый свисток рефери Виталия Романова из Днепра прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

Полесье



О житомирском «Полесье» говорили достаточно много теплых слов в прошлом сезоне, который для «волков» в их новейшей истории был первым на уровне «элитного» дивизиона. Еще больше стали говорить о команде Имада Ашура, когда та, несмотря на провал в дебютной квалификации еврокубков, очень успешно стартовала на внутренней арене. Участие в гонке за чемпионским титулом? Почему бы и нет!

Но эти вдохновленные разговоры продлились недолго – до середины октября, максимум. А потом был неудачный выход «Полесья» из очередной международной паузы, и понеслась. Сейчас уже никто не скажет, что житомиряне хоть на какую-то реальную дистанцию приближены к борьбе за первую строчку турнирной таблицы. Тут уже другая проблема во главе стола – «Кривбасс» набрал обороты и существенно нарастил отрыв. Семь очков – это не шутки.

Очевидно, что, по древней традиции украинского футбола, Ашура уже бесконечное множество раз «отправили» в отставку все, кому не лень. И, на самом деле, выглядит ситуация достаточно забавно, так как в тот момент, когда все незаангажированные любители футбола упивались успешными результатами «волков», именно их главный тренер в каждом из своих часовых послематчевых интервью без устали повторял: «Команда еще попадет в кризис результатов». Подозревал ли тогда Ашур, что этот кризис растянется на восемь матчей подряд без побед в чемпионате, половина из которых – поражения? Это уже другой вопрос. Но сигнал о бедствии он подал первым, и теперь мы наблюдаем, знает ли тренер, как разгребать эту уже катастрофическую ситуацию.

И, что еще хуже для «Полесья», последнее поражение от «Руха» на своем поле (0:1) не просто не позволило разжиться очками, оно еще и подкосило кадровый потенциал команды. Опустим дисквалификацию нападающего Венделла – он точно не основной игрок на данный момент, а вот вратарь Евгений Волынец – это серьезно. Именно он вытащил для «волков» победу в первом круге над «Шахтером» (1:0), и теперь «горняки» приезжают в Житомир за реваншем, и встретят в воротах соперников игрока, который не так давно грел лавку в их системе.

Шахтер



Донецкий «Шахтер» выступает в УПЛ уже очень долго, с момента ее основания фактически, и уже многих соперников на своем пути успел поведать. Но задумывался ли кто-то о том, что на уровне «элиты» есть коллектив, который не просто не проиграл «горнякам» ни в одной встрече, а выиграл в каждой из них. Более того – дончане не забили в ворота этой команды ни одного гола. Да, речь идет о житомирском «Полесье».

У особо суеверных такая статистика должна вызывать, как минимум, чувство опасения. Но у «Шахтера» сейчас в принципе не должно быть никаких сантиментов – на этот попросту нет времени. Отставание от киевского «Динамо» уже сейчас составляет семь очков и один тайм против «Кривбасса» со счета 1:0 в запасе, тогда как от «Александрии» – пять, и, выходит, полторы встречи в запасе, с учетом уже упомянутой. Калькулятор доставать нет необходимости – этого достаточно для того, чтобы начать переживать.

И как тут не упомянуть, что ровным счетом никаких поводов для паники у команды Марино Пушича бы не было, если бы она сама себе их не создавала. «Шахтер» в чемпионате не выиграл в пяти матчах: 3 ничьи, против «Руха», «Вереса» и «Динамо» (по 1:1 каждая), и два поражения – то самое от «Полесья» и «Александрии» (2:3). И, что самое обидное для «горняков», виновниками этих результатов являются они сами, а уже потом стоило упомянуть старания соперников, потому что без них точно ничего бы не вышло.

Это все лишний раз заставляет нас посмотреть на средний возраст команды Пушича – да, моложе «Шахтера» (23,9 лет) в УПЛ в среднем только «Рух» (22,5), но львовяне тут в принципе вне конкуренции. И от этого «детского сада» с, фактически, все еще учеником главным тренером Пушичем во главе мы хотим увидеть стабильность? Да, фанаты «горняков» хотят – статус клуба не позволяет не думать о чемпионской гонке.

С другой стороны, где-то в это время год назад канувший в Лету «Днепр-1» имел и большее преимущество над командой из Донецка, которую тогда стоило спасать от кризиса имени ван Леувена, а чем все закончилось – вспомнить не составит труда. А вот находится ли команда Пушича теперь в кризисе? Тут скорее ответ «нет», чем «да». «Шахтер» сейчас похож на очень скромного покупателя супермаркета, у которого есть возможность взять с полки любой желаемый товар и расплатиться за него на кассе, но команда… стесняется?

История встреч



Футбольные пути «Полесья» и «Шахтера» ранее пересекались 4 раза в рамках Премьер-лиги и Кубка СССР. Наблюдается перевес по количеству побед в пользу клуба из Житомира – 3 успешных матча и еще одна игра завершилась ничьей. Разница голов – 4:0. Крупнейшая победа «Полесья» пришлась на встречу в конце мая этого года – 2:0, когда гол Луифера и автогол Педриньо Азеведо принес победу «волкам» на домашней арене.

Фемида



Главным арбитром предстоящей игры станет 44-летний Виталий Романов из Днепра, который имеет на своем счету 153 матча в рамках «элитного» дивизиона. Боковыми рефери станут Александр Беркут и Владимир Высоцкий, а резервным арбитром отработает Евегений Цыбулько. На матче будет присутствовать система VAR во главе с Николаем Балакиным, которому будет помогать Сергей Приступа. У Романова есть опыт проведения матчей с участием «Полесья» – 5 побед, 1 поражение, тогда как с «Шахтером» он пересекался 32 раза – 19 победы, 9 ничьих и 4 поражения.

Ориентировочные составы



«Полесье»: Кудрик – Смоляков, Сарапий, Матич, Михайличенко – Бабенко, Крушинский, Кушниренко – Назаренко, Луифер, Гуцуляк.

«Шахтер»: Ризнык – Педриньо Азеведо, Матвиенко, Бондарь, Конопля – Судаков, Крыськив, Бондаренко – Кевин, Сикан, Зубков.