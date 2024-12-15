Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ПУШИЧ: «Шахтер на заслуживал поражения, но футбол иногда такой»
Премьер-лига
Полесье
15.12.2024 18:00 – FT 1 : 0
Шахтер Донецк
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
15 декабря 2024, 23:59 | Обновлено 16 декабря 2024, 00:11
379
2

ПУШИЧ: «Шахтер на заслуживал поражения, но футбол иногда такой»

Коуч горняков прокомментировал поражение от Полесье в 17-м туре УПЛ

15 декабря 2024, 23:59 | Обновлено 16 декабря 2024, 00:11
379
2
ПУШИЧ: «Шахтер на заслуживал поражения, но футбол иногда такой»
ФК Шахтер. Марино Пушич

Главный тренер «Шахтера» Марино Пушич дал комментарий после матча 17-го тура УПЛ с «Полесьем» (0:1).

– С досадным результатом для «Шахтера» завершается этот год. Как можете проанализировать матч с «Полесьем» и какие выводы сделать?

– Полагаю, мы, особенно во втором тайме, играли очень хорошо, доминировали, создали много возможностей и несколько хороших моментов, к сожалению, не забили. Надо оставаться сосредоточенным и сконцентрированным до последних секунд – досадно, но мы этого не сделали. И снова получили гол на последних минутах игры. Следует ощущать эти моменты, чтобы хорошо защищаться. Но мы не заслуживали поражения, скажу так, совершенно не заслуживали. И иногда футбол такой. Это была очень жесткая первая половина сезона для нас.

– В последнее время «Шахтер» довольно часто пропускал голы после 80-й минуты. В чем причина?

– Да, причина очень простая: конечно, есть индивидуальные ошибки, но мы также как команда должны чувствовать тайминги – моменты, которые сейчас нам нужно очень хорошо защищаться. Особенно потому, что мы делаем много хороших вещей в атаке в течение игры и хорошо прессингуем, но есть моменты, когда нужно чувствовать, что в этой части очень важно хорошо защищаться, а мы этого не сделали в матче, к сожалению. Что еще сказать об этом? Мы не заслуживали поражения, однако иногда футбол таков, и нам нужно извлечь из этого урок и двигаться дальше.

– Как можете подытожить первую часть этого сезона и 2024 год?

– Не весь год, потому что мы начали сезон в июле. Мы сделали много хорошего, сыграли много хороших матчей на внутренней и международной аренах. Нелегко играть после Лиги чемпионов, тяжелой Лиги чемпионов, где мы себя очень хорошо показали. И, по моему мнению, сегодня у нас была хорошая энергия, самоотдача, но, повторюсь, нужно побеждать, завершать матч раньше. В нескольких встречах пропустили на последних минутах – и это то, о чем нужно подумать.

– Но если говорить, все же, в общем, о 2024 году?

– Весь год, на самом деле, был фантастическим, если подводить итоги. Мы оформили дубль в прошлом сезоне, отлично выступали в Лиге чемпионов – это те вещи, которые следует помнить и ценить. Но необходимо снова подниматься вверх, и это не так-то просто удается во второй половине года, особенно в этой первой половине сезона. Хотя, должен заметить, мы очень много работаем и хорошо выступили во многих матчах, заслуживаем гораздо большего, однако ты не всегда получаешь того, чего заслуживаешь. Чтобы получить больше, быть довольными и не зависеть от таких обстоятельств, должны делать гораздо больше – побеждать и иметь такой менталитет, доводить игру до конца и пользоваться всеми возможностями, которые создаем во время матчей. Во второй половине нам этого не хватило.

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Богдан Михайличенко (Полесье).
По теме:
ВИДЕО. Будет взрыв! Сексуальныый образ Даши Бондарь для съемки Puma
ФОТО. Сын Артема Федецкого засветил свою девушку. Ему 16 лет
Пушич может заменить легендарного тренера в Турции, которого сватают в АПЛ
Марино Пушич чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Полесье - Шахтер пресс-конференция
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик рассказал, в чем Ломаченко лучше всех боксеров за все времена
Бокс | 15 декабря 2024, 00:45 2
Усик рассказал, в чем Ломаченко лучше всех боксеров за все времена
Усик рассказал, в чем Ломаченко лучше всех боксеров за все времена

Александры выделил работу ног у Василия

«Настало время уйти из клуба». Реакция фанов Шахтера на игру против Полесья
Футбол | 15 декабря 2024, 21:21 13
«Настало время уйти из клуба». Реакция фанов Шахтера на игру против Полесья
«Настало время уйти из клуба». Реакция фанов Шахтера на игру против Полесья

Шахтер уступил Полесью со счетом 0:1, пропустив решающий гол на 90-й минуте

«Обязан победить». Леннокс Льюис изменил прогноз на Усик – Фьюри 2
Бокс | 15.12.2024, 08:33
«Обязан победить». Леннокс Льюис изменил прогноз на Усик – Фьюри 2
«Обязан победить». Леннокс Льюис изменил прогноз на Усик – Фьюри 2
Реал выступил с заявлением после безумного матча в Ла Лиге. Что известно?
Футбол | 15.12.2024, 08:51
Реал выступил с заявлением после безумного матча в Ла Лиге. Что известно?
Реал выступил с заявлением после безумного матча в Ла Лиге. Что известно?
Шанс для Реала и Атлетико. Барселона сенсационно проиграла Леганесу
Футбол | 16.12.2024, 00:07
Шанс для Реала и Атлетико. Барселона сенсационно проиграла Леганесу
Шанс для Реала и Атлетико. Барселона сенсационно проиграла Леганесу
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Fitness.sports
Он ещё жив? Неужели останется в шахтаре?
Ответить
0
Saar
Пушич- ти мій настрій
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Определен лучший британский боксер в истории. Фьюри – 9-й. Кто лидер?
Определен лучший британский боксер в истории. Фьюри – 9-й. Кто лидер?
14.12.2024, 22:59 4
Бокс
У кого 8.0? Известна оценка Миколенко за сенсацию Эвертона против Арсенала
У кого 8.0? Известна оценка Миколенко за сенсацию Эвертона против Арсенала
14.12.2024, 19:42 2
Футбол
Допинговый скандал в Эр-Рияде. Бой в андеркарде Усика и Фьюри отменен
Допинговый скандал в Эр-Рияде. Бой в андеркарде Усика и Фьюри отменен
14.12.2024, 12:50 1
Бокс
Где смотреть онлайн супербой-реванш Александр Усик – Тайсон Фьюри
Где смотреть онлайн супербой-реванш Александр Усик – Тайсон Фьюри
14.12.2024, 02:31
Бокс
Анчелотти лично признался Лунину, когда он посадит Куртуа в запас
Анчелотти лично признался Лунину, когда он посадит Куртуа в запас
14.12.2024, 08:36 4
Футбол
В Реале запланировали кадровую чистку, уйдут пять игроков. Лунин в списке?
В Реале запланировали кадровую чистку, уйдут пять игроков. Лунин в списке?
14.12.2024, 23:17 3
Футбол
Дайч отреагировал на игру Миколенко в сенсационном матче против Арсенала
Дайч отреагировал на игру Миколенко в сенсационном матче против Арсенала
14.12.2024, 22:37 2
Футбол
«Он его уничтожит к черту за 5 раундов». Джонсон – о реванше Усик – Фьюри
«Он его уничтожит к черту за 5 раундов». Джонсон – о реванше Усик – Фьюри
15.12.2024, 08:58 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем