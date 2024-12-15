ПУШИЧ: «Шахтер на заслуживал поражения, но футбол иногда такой»

Главный тренер «Шахтера» Марино Пушич дал комментарий после матча 17-го тура УПЛ с «Полесьем» (0:1).

– С досадным результатом для «Шахтера» завершается этот год. Как можете проанализировать матч с «Полесьем» и какие выводы сделать?

– Полагаю, мы, особенно во втором тайме, играли очень хорошо, доминировали, создали много возможностей и несколько хороших моментов, к сожалению, не забили. Надо оставаться сосредоточенным и сконцентрированным до последних секунд – досадно, но мы этого не сделали. И снова получили гол на последних минутах игры. Следует ощущать эти моменты, чтобы хорошо защищаться. Но мы не заслуживали поражения, скажу так, совершенно не заслуживали. И иногда футбол такой. Это была очень жесткая первая половина сезона для нас.

– В последнее время «Шахтер» довольно часто пропускал голы после 80-й минуты. В чем причина?

– Да, причина очень простая: конечно, есть индивидуальные ошибки, но мы также как команда должны чувствовать тайминги – моменты, которые сейчас нам нужно очень хорошо защищаться. Особенно потому, что мы делаем много хороших вещей в атаке в течение игры и хорошо прессингуем, но есть моменты, когда нужно чувствовать, что в этой части очень важно хорошо защищаться, а мы этого не сделали в матче, к сожалению. Что еще сказать об этом? Мы не заслуживали поражения, однако иногда футбол таков, и нам нужно извлечь из этого урок и двигаться дальше.

– Как можете подытожить первую часть этого сезона и 2024 год?

– Не весь год, потому что мы начали сезон в июле. Мы сделали много хорошего, сыграли много хороших матчей на внутренней и международной аренах. Нелегко играть после Лиги чемпионов, тяжелой Лиги чемпионов, где мы себя очень хорошо показали. И, по моему мнению, сегодня у нас была хорошая энергия, самоотдача, но, повторюсь, нужно побеждать, завершать матч раньше. В нескольких встречах пропустили на последних минутах – и это то, о чем нужно подумать.

– Но если говорить, все же, в общем, о 2024 году?

– Весь год, на самом деле, был фантастическим, если подводить итоги. Мы оформили дубль в прошлом сезоне, отлично выступали в Лиге чемпионов – это те вещи, которые следует помнить и ценить. Но необходимо снова подниматься вверх, и это не так-то просто удается во второй половине года, особенно в этой первой половине сезона. Хотя, должен заметить, мы очень много работаем и хорошо выступили во многих матчах, заслуживаем гораздо большего, однако ты не всегда получаешь того, чего заслуживаешь. Чтобы получить больше, быть довольными и не зависеть от таких обстоятельств, должны делать гораздо больше – побеждать и иметь такой менталитет, доводить игру до конца и пользоваться всеми возможностями, которые создаем во время матчей. Во второй половине нам этого не хватило.