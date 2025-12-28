Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
28 декабря 2025, 22:00
ФОТО. Одноклубник Миколенко посетил стрип-клуб. На Рождество

Грилиш и Уокер отметили Рождество с размахом

The Sun. Джек Грилиш

Полузащитник «Эвертона» Джек Грилиш и защитник «Бернли» Кайл Уокер провели рождественскую вечеринку в Лондоне стоимостью около 20 000 фунтов стерлингов, которая завершилась посещением стрип-клуба.

После домашнего поражения «ирисок» от «Арсенала» (0:1) футболисты отправились на предрождественские гуляния. Грилиш посетил Winter Wonderland, где встретился с бывшим партнером по сборной Англии Кайлом Уокером, после чего они поужинали в ресторане Bagatelle в Мейфэре, угощая других гостей напитками.

Позже Уокер ушел в ночной клуб Tape, а Грилиш с друзьями отправился в стрип-клуб Platinum Lace на Лестер-сквер. Вечеринка завершилась около четырех утра, при этом Грилишу выставили счет на 3 500 фунтов.

Сообщается, что футболисты не нарушили клубных правил, так как находились в отпуске. Источник, близкий к Грилишу, подчеркнул, что игрок не интересовался приватными танцами и просто отдыхал с друзьями, проводя вечер за напитками.

Источник: The Sun
