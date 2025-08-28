ВИДЕО. Как Алькарас повесил баранку итальянцу и вышел в 3-й раунд US Open
Карлос разобрался с Маттией Беллуччи в 1/32 финала Открытого чемпионата США 2025
Звездный испанский теннисист Карлос Алькарас (АТР 2) вышел в третий раунд Открытого чемпионата США 2025.
Во втором круге испанец в трех сетах разгромил представителя Италии Маттию Беллуччи (АТР 65) за 1 час и 38 минут.
US Open 2025. 1/32 финала
Маттиа Беллуччи (Италия) – Карлос Алькарас (Испания) [2] – 1:6, 0:6, 3:6
Алькарас провел второе очное противостояние против Беллуччи. В 2020 году Карлос одолел Маттию в 1/16 финала 15-тысячника в Манакоре, Испания.
Алькарас (85.9%, 79–13) превзошел Рода Лейвера (85.7%, 60–10) и вышел на пятое место по проценту побед на турнирах Grand Slam.
На старте мейджора в Нью-Йорке Карлос разобрался с Рейлли Опелкой. Его следующим соперником будет 32-й сеяный Лучано Дардери.
