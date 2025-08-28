Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Как Алькарас повесил баранку итальянцу и вышел в 3-й раунд US Open
US Open
28 августа 2025, 11:41 |
ВИДЕО. Как Алькарас повесил баранку итальянцу и вышел в 3-й раунд US Open

Карлос разобрался с Маттией Беллуччи в 1/32 финала Открытого чемпионата США 2025

ВИДЕО. Как Алькарас повесил баранку итальянцу и вышел в 3-й раунд US Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Маттиа Беллуччи и Карлос Алькарас

Звездный испанский теннисист Карлос Алькарас (АТР 2) вышел в третий раунд Открытого чемпионата США 2025.

Во втором круге испанец в трех сетах разгромил представителя Италии Маттию Беллуччи (АТР 65) за 1 час и 38 минут.

US Open 2025. 1/32 финала

Маттиа Беллуччи (Италия) – Карлос Алькарас (Испания) [2] – 1:6, 0:6, 3:6

Алькарас провел второе очное противостояние против Беллуччи. В 2020 году Карлос одолел Маттию в 1/16 финала 15-тысячника в Манакоре, Испания.

Алькарас (85.9%, 79–13) превзошел Рода Лейвера (85.7%, 60–10) и вышел на пятое место по проценту побед на турнирах Grand Slam.

На старте мейджора в Нью-Йорке Карлос разобрался с Рейлли Опелкой. Его следующим соперником будет 32-й сеяный Лучано Дардери.

По теме:
ВИДЕО. Остапенко вылетела с USO и поссорилась с американкой. Что произошло?
Ястремская / Паркс – Биррелл / Гадеки. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
126-я ракетка мира наказала нейтральную 17-ю сеяную во 2-м раунде US Open
Карлос Алькарас (теннисист) Маттиа Беллуччи теннисные видеообзоры US Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
