Новая прическа, но прежняя мощь. Алькарас одолел Голиафа на старте US Open
Карлос в трех сетах разобрался с Рейлли Опелкой в первом раунде мейджора в Нью-Йорке
Второй номер рейтинга ATP Карлос Алькарас из Испании успешно стартовал на Открытом чемпионате США 2025.
В первом раунде испанец в трех сетах обыграл американца ростом 2.11 метра Рейлли Опелку (АТР 67) за 2 часа и 7 минут.
US Open 2025. 1/64 финала
Рейлли Опелка (США) – Карлос Алькарас (Испания) [2] – 4:6, 5:7, 4:6
За матч Карлитос, ожидаемо, ни разу не отдал свою подачу, однако трижды спасал брейк-поинт.
Опелка и Алькарас провели первое очное противостояние. Перед стартом на US Open Карлос изменил прическу, побрившись налысо.
Следующим соперником Алькараса будет представитель Италии Маттиа Беллуччи (АТР 65).
Карлос в пятый раз выступает на кортах мейджора в Нью-Йорке. В 2022 году он завоевал трофей американского слэма в 19 лет.
Алькарас проводит 19-й турнир Grand Slam в карьере. На его счету ноль поражений в первых раундах GS.
