Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
US Open
26 августа 2025, 07:15 | Обновлено 26 августа 2025, 07:18
Новая прическа, но прежняя мощь. Алькарас одолел Голиафа на старте US Open

Карлос в трех сетах разобрался с Рейлли Опелкой в первом раунде мейджора в Нью-Йорке

Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Второй номер рейтинга ATP Карлос Алькарас из Испании успешно стартовал на Открытом чемпионате США 2025.

В первом раунде испанец в трех сетах обыграл американца ростом 2.11 метра Рейлли Опелку (АТР 67) за 2 часа и 7 минут.

US Open 2025. 1/64 финала

Рейлли Опелка (США) – Карлос Алькарас (Испания) [2] – 4:6, 5:7, 4:6

За матч Карлитос, ожидаемо, ни разу не отдал свою подачу, однако трижды спасал брейк-поинт.

Опелка и Алькарас провели первое очное противостояние. Перед стартом на US Open Карлос изменил прическу, побрившись налысо.

Следующим соперником Алькараса будет представитель Италии Маттиа Беллуччи (АТР 65).

Карлос в пятый раз выступает на кортах мейджора в Нью-Йорке. В 2022 году он завоевал трофей американского слэма в 19 лет.

Алькарас проводит 19-й турнир Grand Slam в карьере. На его счету ноль поражений в первых раундах GS.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Карлос Алькарас (теннисист) Рейлли Опелка US Open 2025
