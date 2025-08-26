Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ФОТО. Алькарас побрился налысо перед US Open 2025
US Open
26 августа 2025, 06:12 |
432
0

ФОТО. Алькарас побрился налысо перед US Open 2025

Карлос изменил прическу накануне старта на Открытом чемпионате США 2025

26 августа 2025, 06:12 |
432
0
ФОТО. Алькарас побрился налысо перед US Open 2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Звездный испанский теннисист и второй номер рейтинга АТР Карлос Алькарас изменил имидж перед стартом на Открытом чемпионате США 2025.

Карлитос побрился налысо накануне первого матча на US Open. В ночь на 26 августа испанец проводит поединок против Рейлли Опелки.

По итогам мейджора в Нью-Йорке Алькарас может возглавить рейтинг ATP, обойдя Янника Синнера. Чтобы не зависить от результатов Янника, который будет пытаться защитить прошлогодний трофей, Карлосу нужно самому стать чемпионом.

Алькарас уже брал титул US Open. В 2022 году в возрасте 19 лет он стал триумфатором американского слэма.

ФОТО. Алькарас побрился налысо перед US Open 2025

По теме:
Новая прическа, но прежняя мощь. Алькарас одолел Голиафа на старте US Open
45-летняя Винус Уильямс выиграла сет у 13-й ракетки в 1/64 финала US Open
Элина Свитолина – Анна Бондар. Досадное поражение на USO. Видеообзор матча
фото Карлос Алькарас (теннисист) US Open 2025 lifestyle
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Свитолина впервые за семь лет проиграла матч первого раунда на Grand Slam
Теннис | 26 августа 2025, 05:42 0
Свитолина впервые за семь лет проиграла матч первого раунда на Grand Slam
Свитолина впервые за семь лет проиграла матч первого раунда на Grand Slam

В ночь на 26 августа Элина потерпела поражение от Анны Бондар в 1/64 финала US Open

Украинский форвард прокомментировал свой переход из Динамо в Шахтер
Футбол | 25 августа 2025, 11:43 1
Украинский форвард прокомментировал свой переход из Динамо в Шахтер
Украинский форвард прокомментировал свой переход из Динамо в Шахтер

Богдан Вьюнник рассказал о периоде выступлений за киевскую и донецкую команду

Изаки в Шахтере: трудолюбивый вундеркинд, призванный заменить Судакова
Футбол | 25.08.2025, 15:27
Изаки в Шахтере: трудолюбивый вундеркинд, призванный заменить Судакова
Изаки в Шахтере: трудолюбивый вундеркинд, призванный заменить Судакова
Here we go! Романо подтвердил: Шахтер подписал Исаке из Флуминенсе
Футбол | 26.08.2025, 02:05
Here we go! Романо подтвердил: Шахтер подписал Исаке из Флуминенсе
Here we go! Романо подтвердил: Шахтер подписал Исаке из Флуминенсе
ЯСТРЕМСКАЯ: Нокаут на первой минуте. Сначала не поняла, а потом была в шоке
Теннис | 25.08.2025, 16:56
ЯСТРЕМСКАЯ: Нокаут на первой минуте. Сначала не поняла, а потом была в шоке
ЯСТРЕМСКАЯ: Нокаут на первой минуте. Сначала не поняла, а потом была в шоке
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
15-я ракетка мира вылетела с US Open 2025, проиграв третий сет со счета 5:1
15-я ракетка мира вылетела с US Open 2025, проиграв третий сет со счета 5:1
25.08.2025, 00:07 1
Теннис
«Вы это увидите. Это еще не все». Луческу – о Забарном и конкуренции в ПСЖ
«Вы это увидите. Это еще не все». Луческу – о Забарном и конкуренции в ПСЖ
24.08.2025, 13:29 4
Футбол
Зинченко ошеломил Порту своим запросом по зарплате
Зинченко ошеломил Порту своим запросом по зарплате
24.08.2025, 13:19 20
Футбол
Тедди АТЛАС: «Это лучший супертяж в истории. Настоящий подонок»
Тедди АТЛАС: «Это лучший супертяж в истории. Настоящий подонок»
24.08.2025, 10:40
Бокс
Американский супертяж: «Он старый, скучный, как Кличко»
Американский супертяж: «Он старый, скучный, как Кличко»
25.08.2025, 01:38 7
Бокс
Ванат согласился покинуть Динамо и перейти в чемпионат Испании
Ванат согласился покинуть Динамо и перейти в чемпионат Испании
25.08.2025, 09:27 44
Футбол
Команде, выигравшей матч Кубка Украины, грозит техпоражение. Что случилось?
Команде, выигравшей матч Кубка Украины, грозит техпоражение. Что случилось?
25.08.2025, 00:43
Футбол
Лунин получил предложение от культового клуба. Уже решил, за кого играть
Лунин получил предложение от культового клуба. Уже решил, за кого играть
25.08.2025, 04:03 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем