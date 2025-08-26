Звездный испанский теннисист и второй номер рейтинга АТР Карлос Алькарас изменил имидж перед стартом на Открытом чемпионате США 2025.

Карлитос побрился налысо накануне первого матча на US Open. В ночь на 26 августа испанец проводит поединок против Рейлли Опелки.

По итогам мейджора в Нью-Йорке Алькарас может возглавить рейтинг ATP, обойдя Янника Синнера. Чтобы не зависить от результатов Янника, который будет пытаться защитить прошлогодний трофей, Карлосу нужно самому стать чемпионом.

Алькарас уже брал титул US Open. В 2022 году в возрасте 19 лет он стал триумфатором американского слэма.

ФОТО. Алькарас побрился налысо перед US Open 2025