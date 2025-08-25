Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
US Open
25 августа 2025, 12:15
US Open: что нужно Алькарасу, чтобы обойти Синнера и возглавить рейтинг?

Все зависит от испанца: если Карлос выиграет трофей в Нью-Йорке, то станет первой ракеткой

25 августа 2025, 12:15
US Open: что нужно Алькарасу, чтобы обойти Синнера и возглавить рейтинг?
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер и Карлос Алькарас

Янник Синнер возглавил рейтинг ATP 10 июня 2024 года, и с тех пор итальянец не покидал вершину. Перед стартом Открытого чемпионата США появляется интрига – Карлос Алькарас может сместить визави.

Кто-то из них двоих точно покинет Нью-Йорк первой ракеткой мира, но испанец находится в более выгодном положении. Если Алькарас дойдет до того же раунда, что и Синнер, или до более высокого, он обеспечит себе первую строчку рейтинга, чего он не делал с 10 сентября 2023 года.

Формально, Алькарас уже стал №1 в мире в Live-рейтинге, так как Синнер потерял 2000 очков, которые он заработал за трофей в прошлом году. Алькарас заработал всего 50 очков в 2024, проиграв Ботичу ван де Зандсхулпу во втором раунде.

Чтобы иметь хоть какой-то шанс сохранить лидерство, Синнеру нужно выйти в третий раунд. Итальянец стабильно добирается до четвертьфиналов Grand Slam с Открытого чемпионата США 2023, когда проиграл в четвертом круге.

Синнер выиграл три подряд мейджора на харде – Ausralian Open и US Open в 2024 году, а также Aus Open 2025 – добыв 21 победу подряд на этих турнирах. Сейчас идет 64-я неделя его пребывания на вершине рейтинга ATP.

Однако, выиграв Мастерс в Цинциннати, Алькарас получил возможность самостоятельно распоряжаться своей судьбой в Нью-Йорке. Если Карлос заберет титул, то он обеспечит себе статус первой ракетки мира. Если Синнер проиграет в третьем раунде или раньше, Алькарасу достаточно будет выйти во второй круг, чтобы обойти итальянца.

Три года назад Алькарас достиг вершины рейтинга АТР, выиграв свой первый турнир Grand Slam – US Open. Тем самым он стал самой молодой первой ракеткой мира в истории. Ему было 19 лет.

Потенциальные очки Алькараса и Синнера в зависимости от их выступлений на US Open 2025

