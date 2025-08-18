Синнер снялся с финала Цинциннати против Алькараса при счете 0:5
Янник не сумел продолжить борьбу из-за плохого самочувствия
Лидер мирового рейтинга АТР Янник Синнер не сумел доиграть финальный матч на хардовом турнире АТР 1000 в Цинциннати, США.
В решающем поединке Янник вышел на корт против Карлоса Алькараса (Испания, АТР 2). Итальянец отдал пять геймов подряд и снялся из-за плохого самочувствия.
АТР 1000 Цинциннати. Хард, финал
Янник Синнер (Италия) [1] – Карлос Алькарас (Испания) [2] – 0:5, RET., Синнер
Это было 14-е очное противостояние Синнера и Алькараса на уровне Тура. Карлос в девятый раз одолел Янника.
В частности, Синнер и Карлос провели четвертую встречу в 2025 году. В финалах Мастерса в Риме и Ролан Гаррос викторию отпраздновал испанец, а в финальном поединке Уимблдона победил итальянец.
Всего у 22-летнего Карлоса уже 22 титула за карьеру. Алькарас провел девятый финал на соревнованиях категории АТР 1000 и завоевал восьмой трофей. Он стал самым молодым игроком после Рафаэля Надаля, который имеет на своем счету восемь выигранных Мастерсов.
В 2025 году у Карлоса 54 победы. Его следующим турниром будет US Open, где действующим чемпионом является Синнер.
