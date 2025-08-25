Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Рейлли Опелка – Карлос Алькарас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
US Open
25 августа 2025, 12:46 |
14
0

Рейлли Опелка – Карлос Алькарас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/64 финала US Open 2025

25 августа 2025, 12:46 |
14
0
Рейлли Опелка – Карлос Алькарас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

В ночь на 26 августа вторая ракетка мира в мужском одиночном разряде Карлос Алькарас из Испании начнет выступления на Открытом чемпионате США 2025 по теннису.

В первом раунде испанец сыграет против представителя США Рейлли Опелки (ATP 67). Поединок состоится последним запуском вечерней сессии на стадионе имени Артура Эша после игры Уильямс – Мухова. Ориентировочное время начала матча – 03:30 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет первая встреча соперников.

Победитель противостояния во втором круге поборется либо против Маттии Беллуччи, либо против Шана Цзюньчэня.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Favbet
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Сделать ставку Зробити ставку
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Фотографа, вышедшего на корт во время матча US Open, лишили аккредитации
US Open: что нужно Алькарасу, чтобы обойти Синнера и возглавить рейтинг?
Мы ждем. Медведев заговорил о завершении карьеры после вылета с US Open
Карлос Алькарас (теннисист) Рейлли Опелка смотреть онлайн US Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Австрийская биатлонистка: «Пусть каждый думает, что хочет. Мне все равно»
Биатлон | 24 августа 2025, 15:08 0
Австрийская биатлонистка: «Пусть каждый думает, что хочет. Мне все равно»
Австрийская биатлонистка: «Пусть каждый думает, что хочет. Мне все равно»

Анна Гандлер – о подготовке к сезону и критике болельщиков

Лунин получил предложение от культового клуба. Уже решил, за кого играть
Футбол | 25 августа 2025, 04:03 3
Лунин получил предложение от культового клуба. Уже решил, за кого играть
Лунин получил предложение от культового клуба. Уже решил, за кого играть

Андрей получил предложение от «МЮ»

Рост зарплаты на 600%. Источник раскрыл все детали трансфера Изаки в Шахтер
Футбол | 25.08.2025, 10:03
Рост зарплаты на 600%. Источник раскрыл все детали трансфера Изаки в Шахтер
Рост зарплаты на 600%. Источник раскрыл все детали трансфера Изаки в Шахтер
Элина Свитолина – Анна Бондар. Прогноз и анонс на матч US Open 2025
Теннис | 25.08.2025, 11:47
Элина Свитолина – Анна Бондар. Прогноз и анонс на матч US Open 2025
Элина Свитолина – Анна Бондар. Прогноз и анонс на матч US Open 2025
Йожеф САБО: «Я не знаю, зачем ПСЖ взяли этого футболиста»
Футбол | 25.08.2025, 09:05
Йожеф САБО: «Я не знаю, зачем ПСЖ взяли этого футболиста»
Йожеф САБО: «Я не знаю, зачем ПСЖ взяли этого футболиста»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В пару к Ванату. Милевский нашел нового форварда для Динамо
В пару к Ванату. Милевский нашел нового форварда для Динамо
23.08.2025, 08:43 2
Футбол
Известный биатлонист вернулся в профессиональный спорт в новом амплуа
Известный биатлонист вернулся в профессиональный спорт в новом амплуа
24.08.2025, 11:41
Биатлон
Сенсация в Кубке и 24 пенальти. Любительский Денгофф вышел в 1/16 финала
Сенсация в Кубке и 24 пенальти. Любительский Денгофф вышел в 1/16 финала
23.08.2025, 15:14 3
Футбол
Тедди АТЛАС: «Это лучший супертяж в истории. Настоящий подонок»
Тедди АТЛАС: «Это лучший супертяж в истории. Настоящий подонок»
24.08.2025, 10:40
Бокс
Первый в истории. Роналду забил за Аль-Наср и установил невероятный рекорд
Первый в истории. Роналду забил за Аль-Наср и установил невероятный рекорд
23.08.2025, 16:39 6
Футбол
ВИДЕО. Что сделал Забарный, когда увидел, что Сафонов стоит рядом?
ВИДЕО. Что сделал Забарный, когда увидел, что Сафонов стоит рядом?
23.08.2025, 21:02 21
Футбол
«Может уйти завтра». Тренер клуба Ла Лиги высказался об украинском вратаре
«Может уйти завтра». Тренер клуба Ла Лиги высказался об украинском вратаре
23.08.2025, 20:05 6
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: Почему ты называешь себя христианином, имея детей вне брака?
Леннокс ЛЬЮИС: Почему ты называешь себя христианином, имея детей вне брака?
23.08.2025, 08:44
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем