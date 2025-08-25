Рейлли Опелка – Карлос Алькарас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/64 финала US Open 2025
В ночь на 26 августа вторая ракетка мира в мужском одиночном разряде Карлос Алькарас из Испании начнет выступления на Открытом чемпионате США 2025 по теннису.
В первом раунде испанец сыграет против представителя США Рейлли Опелки (ATP 67). Поединок состоится последним запуском вечерней сессии на стадионе имени Артура Эша после игры Уильямс – Мухова. Ориентировочное время начала матча – 03:30 по Киеву.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Это будет первая встреча соперников.
Победитель противостояния во втором круге поборется либо против Маттии Беллуччи, либо против Шана Цзюньчэня.
|
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Анна Гандлер – о подготовке к сезону и критике болельщиков
Андрей получил предложение от «МЮ»