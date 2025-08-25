Рейлли Опелка – Карлос Алькарас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В ночь на 26 августа вторая ракетка мира в мужском одиночном разряде Карлос Алькарас из Испании начнет выступления на Открытом чемпионате США 2025 по теннису.

В первом раунде испанец сыграет против представителя США Рейлли Опелки (ATP 67). Поединок состоится последним запуском вечерней сессии на стадионе имени Артура Эша после игры Уильямс – Мухова. Ориентировочное время начала матча – 03:30 по Киеву.

Это будет первая встреча соперников.

Победитель противостояния во втором круге поборется либо против Маттии Беллуччи, либо против Шана Цзюньчэня.

