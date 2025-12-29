Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Украденный ассист: почему Судакову аннулировали результативное действие?
Португалия
29 декабря 2025, 04:51
Для Георгия эта голевая могла стать дебютной в рамках чемпионата Португалии

Хавбеку «Бенфики» Георгию Судакову аннулировали результативный пас в поединке 16–го тура португальского первенства против «Браги» (2:2).

На 29–й минуте встречи при счете 0:0 украинский футболист сделал точную подачу со штрафного на Николаса Отаменди, который ударом головой отправил мяч в ворота.

Однако позже официальные источники Лиги пересмотрели эпизод и не засчитали ассист на счет украинца. Как выяснилось, перед тем как попасть к Отаменди, мяч задел голову игрока обороны «Браги».

Для Георгия эта голевая передача могла стать дебютной в рамках чемпионата Португалии.

Георгий Судаков Бенфика Брага чемпионат Португалии по футболу
Михаил Олексиенко
Михаил Олексиенко Sport.ua
