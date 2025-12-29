Украденный ассист: почему Судакову аннулировали результативное действие?
Для Георгия эта голевая могла стать дебютной в рамках чемпионата Португалии
Хавбеку «Бенфики» Георгию Судакову аннулировали результативный пас в поединке 16–го тура португальского первенства против «Браги» (2:2).
На 29–й минуте встречи при счете 0:0 украинский футболист сделал точную подачу со штрафного на Николаса Отаменди, который ударом головой отправил мяч в ворота.
Однако позже официальные источники Лиги пересмотрели эпизод и не засчитали ассист на счет украинца. Как выяснилось, перед тем как попасть к Отаменди, мяч задел голову игрока обороны «Браги».
Для Георгия эта голевая передача могла стать дебютной в рамках чемпионата Португалии.
