Другая реальность Моуриньо: тренер Бенфики настаивает на победе в Браге
Орлы сохранили за собой третью позицию в общем зачете чемпионата
Наставник «Бенфики» Жозе Моуриньо поделился впечатлениями после ничейного результата в поединке против «Браги» (2:2) в рамках 16–го тура португальской лиги.
«Приехать на этот стадион и завершить встречу в свою пользу со счетом 3:2 – это великолепное достижение. Мы взяли верх 3:2. Взятие ворот было по правилам, мы триумфовали, и это действительно значимый успех», – отметил Моуриньо.
По итогам этого тура «орлы» сохранили за собой третью позицию в общем зачете чемпионата. На данный момент «Бенфика» имеет дефицит в 5 баллов относительно «Спортинга» и на 7 пунктов отстает от «Порту».
