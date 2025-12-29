Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Другая реальность Моуриньо: тренер Бенфики настаивает на победе в Браге
Португалия
29 декабря 2025, 02:53 |
54
0

Другая реальность Моуриньо: тренер Бенфики настаивает на победе в Браге

Орлы сохранили за собой третью позицию в общем зачете чемпионата

29 декабря 2025, 02:53 |
54
0
Другая реальность Моуриньо: тренер Бенфики настаивает на победе в Браге
Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник «Бенфики» Жозе Моуриньо поделился впечатлениями после ничейного результата в поединке против «Браги» (2:2) в рамках 16–го тура португальской лиги.

«Приехать на этот стадион и завершить встречу в свою пользу со счетом 3:2 – это великолепное достижение. Мы взяли верх 3:2. Взятие ворот было по правилам, мы триумфовали, и это действительно значимый успех», – отметил Моуриньо.

По итогам этого тура «орлы» сохранили за собой третью позицию в общем зачете чемпионата. На данный момент «Бенфика» имеет дефицит в 5 баллов относительно «Спортинга» и на 7 пунктов отстает от «Порту».

По теме:
Кто тянул Бенфику? Трубин и Судаков получили оценки за матч с Брагой
Спортинг одолел Риу Аве и оторвался от Бенфики с украинцами. Лидирует Порту
Брага – Бенфика – 2:2. Ассист Судакова, не лучшая игра Трубина. Видео голов
Жозе Моуриньо Бенфика Порту Спортинг Лиссабон Анатолий Трубин Георгий Судаков
Михаил Олексиенко Источник
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ветеран ВСУ обвинил Милевского в уклонении от мобилизации
Футбол | 28 декабря 2025, 08:53 37
Ветеран ВСУ обвинил Милевского в уклонении от мобилизации
Ветеран ВСУ обвинил Милевского в уклонении от мобилизации

Симороз – об экс-игроке «Динамо»

Лучший волейболист Украины-2025. Итоги голосования
Волейбол | 28 декабря 2025, 20:07 8
Лучший волейболист Украины-2025. Итоги голосования
Лучший волейболист Украины-2025. Итоги голосования

Второй раз подряд лауреатом опроса стал капитан сборной Украины

Переговоры официально начаты. Моуриньо нацелился на еще одного украинца
Футбол | 28.12.2025, 15:53
Переговоры официально начаты. Моуриньо нацелился на еще одного украинца
Переговоры официально начаты. Моуриньо нацелился на еще одного украинца
Ангола – Египет. Прогноз и анонс на матч Кубка африканский наций 2025
Футбол | 29.12.2025, 02:39
Ангола – Египет. Прогноз и анонс на матч Кубка африканский наций 2025
Ангола – Египет. Прогноз и анонс на матч Кубка африканский наций 2025
Чемпион Италии неожиданно решил подписать футболиста Динамо
Футбол | 28.12.2025, 07:55
Чемпион Италии неожиданно решил подписать футболиста Динамо
Чемпион Италии неожиданно решил подписать футболиста Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Миколенко стал главной трансферной целью для 25-кратного чемпиона
Миколенко стал главной трансферной целью для 25-кратного чемпиона
27.12.2025, 09:08 6
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Победы США и Финляндии, 12 шайб Канады и Чехии
Молодежный ЧМ по хоккею. Победы США и Финляндии, 12 шайб Канады и Чехии
27.12.2025, 10:45 1
Хоккей
Усик обратился к Иноуэ после того, как тот защитил титул абсолюта
Усик обратился к Иноуэ после того, как тот защитил титул абсолюта
27.12.2025, 20:06
Бокс
Усик подтвердил, что проведет бой против опасного соперника с 43 нокаутами
Усик подтвердил, что проведет бой против опасного соперника с 43 нокаутами
27.12.2025, 16:49 3
Бокс
Довбика хочет подписать прославленный клуб, игравший в финале еврокубка
Довбика хочет подписать прославленный клуб, игравший в финале еврокубка
28.12.2025, 09:17 6
Футбол
Настоящий монстр. Звезда сборной Украины удивляет Европу своей статистикой
Настоящий монстр. Звезда сборной Украины удивляет Европу своей статистикой
28.12.2025, 04:36 6
Футбол
Игрок сборной Украины ушел из Динамо из-за легионеров: «Этого мало»
Игрок сборной Украины ушел из Динамо из-за легионеров: «Этого мало»
27.12.2025, 09:02
Футбол
Кличко решил наказать предательницу Украины
Кличко решил наказать предательницу Украины
28.12.2025, 08:29 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем