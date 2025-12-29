Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
29 декабря 2025
Рома арендует нападающего МЮ: Романо раскрыл детали громкого трансфера

Камбек в Серии А

Итальянская «Рома» сделала официальный запрос относительно аренды форварда «Манчестер Юнайтед» Джошуа Зиркзе, о чем сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Согласно данным источника, предложение, направленное через посредников, предполагает аренду с возможным обязательством последующего выкупа прав на футболиста. Сам Зиркзе уже согласовал условия личного контракта с римлянами и выразил готовность вернуться в Серию А.

Напомним, Джошуа пополнил ряды «МЮ» в июле 2024 года, перейдя из «Болоньи» за 42,5 миллиона евро. В текущем сезоне нидерландский нападающий отыграл 401 минуту в 12 встречах, отметившись одним забитым мячом.

