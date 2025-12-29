Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
  4. Аякс назначит Кройфа спортивным директором
Нидерланды
29 декабря 2025, 04:24
Аякс назначит Кройфа спортивным директором

Стороны намерены сотрудничать до июня 2028 года

Аякс назначит Кройфа спортивным директором
english.ajax.nl

Амстердамский «Аякс» достиг устного соглашения с Йорди Кройфом относительно его назначения на пост спортивного директора, о чем информирует пресс–служба коллектива. На данный момент процедура официального оформления документов находится на финальном этапе.

Руководство клуба ожидает, что Кройф официально возьмется за выполнение своих обязанностей в первых числах февраля 2026 года. Стороны намерены сотрудничать до 30 июня 2028 года включительно.

Последним местом деятельности 51–летнего специалиста была должность советника в Индонезии. Ранее он также успешно трудился в качестве спортивного директора каталонской «Барселоны».

Йорди Кройф Аякс Барселона
Михаил Олексиенко
Михаил Олексиенко Sport.ua
