Аякс назначит Кройфа спортивным директором

Амстердамский «Аякс» достиг устного соглашения с Йорди Кройфом относительно его назначения на пост спортивного директора, о чем информирует пресс–служба коллектива. На данный момент процедура официального оформления документов находится на финальном этапе.

Руководство клуба ожидает, что Кройф официально возьмется за выполнение своих обязанностей в первых числах февраля 2026 года. Стороны намерены сотрудничать до 30 июня 2028 года включительно.

Последним местом деятельности 51–летнего специалиста была должность советника в Индонезии. Ранее он также успешно трудился в качестве спортивного директора каталонской «Барселоны».