ФОТО. Алькарас присутствует на матче Интер Майами. Месси подмигнул Карлосу
Лидер мирового рейтинга АТР приехал на поединок цаплей против Нью-Йорк Сити
Лидер мирового рейтинга АТР Карлос Алькарас присутствует на матче Интер Майами в 1/2 финала плей-офф MLS 2025 против команды Нью-Йорк Сити.
Перед стартом противостояния Алькарас получил футболку цаплей, а также пожал руки игрокам Майами перед их выходом на разминку.
Карлос пообщался с Серхио Бускетсом, Жорди Альбой и Луисом Суаресом, а легендарный Лионель Месси подмигнул испанцу. Интересно, что Алькарас является фанатом мадридского Реала.
Карлос завершил 2025 год на первой строчке мирового рейтинга АТР, выиграв трофеи Ролан Гаррос и US Open.
Carlos Alcaraz 🤝 @InterMiamiCF— Major League Soccer (@MLS) November 29, 2025
📺 Apple TV: https://t.co/t3rFmG74hm // Audi MLS Cup Playoffs pic.twitter.com/QsgLT61f5r
Bienvenido, @carlosalcaraz 👋🎾 pic.twitter.com/TRlom0tH60— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) November 30, 2025
