Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ФОТО. Алькарас присутствует на матче Интер Майами. Месси подмигнул Карлосу
Другие новости
30 ноября 2025, 02:44 |
143
0

ФОТО. Алькарас присутствует на матче Интер Майами. Месси подмигнул Карлосу

Лидер мирового рейтинга АТР приехал на поединок цаплей против Нью-Йорк Сити

30 ноября 2025, 02:44 |
143
0
ФОТО. Алькарас присутствует на матче Интер Майами. Месси подмигнул Карлосу
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Лидер мирового рейтинга АТР Карлос Алькарас присутствует на матче Интер Майами в 1/2 финала плей-офф MLS 2025 против команды Нью-Йорк Сити.

Перед стартом противостояния Алькарас получил футболку цаплей, а также пожал руки игрокам Майами перед их выходом на разминку.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Карлос пообщался с Серхио Бускетсом, Жорди Альбой и Луисом Суаресом, а легендарный Лионель Месси подмигнул испанцу. Интересно, что Алькарас является фанатом мадридского Реала.

Карлос завершил 2025 год на первой строчке мирового рейтинга АТР, выиграв трофеи Ролан Гаррос и US Open.

ФОТО. Алькарас присутствует на матче Интер Майами. Месси подмигнул Карлосу

alkaras-prisutstvuet-na-matche-inter-mayami-messi-podmignul-karlosu
alkaras-prisutstvuet-na-matche-inter-mayami-messi-podmignul-karlosu-foto-1
alkaras-prisutstvuet-na-matche-inter-mayami-messi-podmignul-karlosu-foto-2
alkaras-prisutstvuet-na-matche-inter-mayami-messi-podmignul-karlosu-foto-3
alkaras-prisutstvuet-na-matche-inter-mayami-messi-podmignul-karlosu-foto-4
По теме:
Интер Майами – Нью-Йорк Сити – 5:1. Кто оформил хет-трик? Видео голов
Исторический ассист Месси. Матч на пятерку: Интер Майами вышел в финал MLS
Легендарно и официально: Месси стал лучшим ассистентом в истории футбола
Карлос Алькарас (теннисист) фото lifestyle Интер Майами Major League Soccer (MLS) Нью-Йорк Сити Серхио Бускетс Жорди Альба Луис Суарес Лионель Месси
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 24–30.11
Теннис | 28 ноября 2025, 20:51 45
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 24–30.11
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 24–30.11

Следите за результатами украинок на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua

«Не рассматривали даже 5 секунд». В Динамо будет не украинский тренер
Футбол | 29 ноября 2025, 04:05 31
«Не рассматривали даже 5 секунд». В Динамо будет не украинский тренер
«Не рассматривали даже 5 секунд». В Динамо будет не украинский тренер

Вернидуба точно не будет

Шахтер оформил мощное усиление. Рекордный трансфер в истории клуба УПЛ
Футбол | 29.11.2025, 05:44
Шахтер оформил мощное усиление. Рекордный трансфер в истории клуба УПЛ
Шахтер оформил мощное усиление. Рекордный трансфер в истории клуба УПЛ
ЛЕОНЕНКО: «Он провел несколько игр за Динамо. Один матч сыграл и пропал»
Футбол | 29.11.2025, 19:23
ЛЕОНЕНКО: «Он провел несколько игр за Динамо. Один матч сыграл и пропал»
ЛЕОНЕНКО: «Он провел несколько игр за Динамо. Один матч сыграл и пропал»
Суркис нашел нового тренера для Динамо в телефонном разговоре
Футбол | 29.11.2025, 07:53
Суркис нашел нового тренера для Динамо в телефонном разговоре
Суркис нашел нового тренера для Динамо в телефонном разговоре
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо, кроме Шовковского, распрощалось еще с одной легендой
Динамо, кроме Шовковского, распрощалось еще с одной легендой
28.11.2025, 07:56 30
Футбол
Источник: ТЦК задержал экс-игрока Динамо и сборной Украины
Источник: ТЦК задержал экс-игрока Динамо и сборной Украины
28.11.2025, 15:01 20
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрока Динамо и сборной задержал ТЦК и мобилизовал в армию
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрока Динамо и сборной задержал ТЦК и мобилизовал в армию
28.11.2025, 15:33 83
Футбол
Арда Туран отреагировал на увольнение Шовковского из Динамо
Арда Туран отреагировал на увольнение Шовковского из Динамо
28.11.2025, 08:44 12
Футбол
В Шахтере отреагировали на увольнение Шовковского из Динамо
В Шахтере отреагировали на увольнение Шовковского из Динамо
28.11.2025, 08:19 1
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо прекратило сотрудничество с Александром Шовковским
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо прекратило сотрудничество с Александром Шовковским
28.11.2025, 00:01 219
Футбол
Директор команды Усика: «Бой с Александром? Что он вообще курит?»
Директор команды Усика: «Бой с Александром? Что он вообще курит?»
28.11.2025, 04:22
Бокс
Позор на весь мир. Легендарный боец приехал к кадырову
Позор на весь мир. Легендарный боец приехал к кадырову
28.11.2025, 00:02 7
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем