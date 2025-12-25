МЮЛЛЕР раскрыл всю правду об отношениях с Месси: «Я ему досаждал!»

Форвард «Ванкувер Уайткэпс» Томас Мюллер прокомментировал свои отношения с нападающим «Интер Майами» Лионелем Месси. Напомним, в декабре аргентинец в составе своего клуба завоевал титул чемпиона МЛС, обыграв в финальном поединке «Ванкувер» со счетом 3:1.

На вопрос о том, насколько близко футболисты общаются вне поля после двух десятилетий карьеры, Мюллер ответил, что их знакомство нельзя назвать тесным. По словам немца, между ними сложились приятельские отношения без личной вражды или серьезного соперничества.

Томас отметил, что Месси всегда значил для своих команд больше, чем он сам, однако Мюллеру не раз удавалось «досадить» Лео, лишая его важных трофеев.

«Между нами существует глубокое взаимное уважение. На мой взгляд, Месси уникален и неповторим – он лучший! Лионель поразительным образом объединяет сухую статистику и нацеленность на результат с эстетикой игры. Никому другому это не под силу. Он умеет на поле абсолютно все, даже забивать головой, несмотря на скромный рост», – цитирует немца Süddeutsche Zeitung.

Мюллер также добавил, что пресса чрезмерно раздула их личное противостояние в финале МЛС, в то время как для него самого на первом месте стояла борьба за кубок, а не дуэль с Месси.