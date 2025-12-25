Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. МЮЛЛЕР раскрыл всю правду об отношениях с Месси: «Я ему досаждал!»
Major League Soccer
25 декабря 2025, 03:40 | Обновлено 25 декабря 2025, 03:41
54
0

МЮЛЛЕР раскрыл всю правду об отношениях с Месси: «Я ему досаждал!»

Форвард Ванкувер Уайткэпс прокомментировал свои отношения с нападающим Интер Майами

25 декабря 2025, 03:40 | Обновлено 25 декабря 2025, 03:41
54
0
МЮЛЛЕР раскрыл всю правду об отношениях с Месси: «Я ему досаждал!»
Getty Images/ Getty Images Ukraine

Форвард «Ванкувер Уайткэпс» Томас Мюллер прокомментировал свои отношения с нападающим «Интер Майами» Лионелем Месси. Напомним, в декабре аргентинец в составе своего клуба завоевал титул чемпиона МЛС, обыграв в финальном поединке «Ванкувер» со счетом 3:1.

На вопрос о том, насколько близко футболисты общаются вне поля после двух десятилетий карьеры, Мюллер ответил, что их знакомство нельзя назвать тесным. По словам немца, между ними сложились приятельские отношения без личной вражды или серьезного соперничества.

Томас отметил, что Месси всегда значил для своих команд больше, чем он сам, однако Мюллеру не раз удавалось «досадить» Лео, лишая его важных трофеев.

«Между нами существует глубокое взаимное уважение. На мой взгляд, Месси уникален и неповторим – он лучший! Лионель поразительным образом объединяет сухую статистику и нацеленность на результат с эстетикой игры. Никому другому это не под силу.

Он умеет на поле абсолютно все, даже забивать головой, несмотря на скромный рост», – цитирует немца Süddeutsche Zeitung.

Мюллер также добавил, что пресса чрезмерно раздула их личное противостояние в финале МЛС, в то время как для него самого на первом месте стояла борьба за кубок, а не дуэль с Месси.

По теме:
ФОТО. Сестра Лионеля Месси попала в ДТП и отложила свадьбу
Эффект Месси: как аргентинец оказал огромное влияние на Интер Майами и MLS
Александр СВАТОК: «Там есть Месси, это и решило судьбу противостояния»
Ванкувер Уайткэпс Интер Майами Томас Мюллер Лионель Месси
Михаил Олексиенко Источник
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мирча ЛУЧЕСКУ: «Мой дом был разрушен, мне пришлось бежать»
Футбол | 24 декабря 2025, 19:07 3
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Мой дом был разрушен, мне пришлось бежать»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Мой дом был разрушен, мне пришлось бежать»

80-летний наставник поделился некоторыми воспоминаниями…

Одесский Черноморец попрощался с Александром Кучером
Футбол | 24 декабря 2025, 20:43 6
Одесский Черноморец попрощался с Александром Кучером
Одесский Черноморец попрощался с Александром Кучером

Специалист покинул клуб Первой лиги

Футболист Шахтера с самой высокой зарплатой не нужен Турану и покинет клуб
Футбол | 24.12.2025, 12:41
Футболист Шахтера с самой высокой зарплатой не нужен Турану и покинет клуб
Футболист Шахтера с самой высокой зарплатой не нужен Турану и покинет клуб
Цыганков выбрал себе клуб на вторую часть сезона
Футбол | 24.12.2025, 06:02
Цыганков выбрал себе клуб на вторую часть сезона
Цыганков выбрал себе клуб на вторую часть сезона
Ночной секрет Ямаля – поэтому у него не может быть девушки
Футбол | 25.12.2025, 01:21
Ночной секрет Ямаля – поэтому у него не может быть девушки
Ночной секрет Ямаля – поэтому у него не может быть девушки
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шахтер столкнулся с новой генерацией украинцев. Они создают клубу проблемы
Шахтер столкнулся с новой генерацией украинцев. Они создают клубу проблемы
23.12.2025, 12:39 48
Футбол
Источник назвал клуб, в котором продолжит карьеру Ярмоленко
Источник назвал клуб, в котором продолжит карьеру Ярмоленко
24.12.2025, 07:19 4
Футбол
Усик выступил с неожиданным обращением к Тайсону Фьюри
Усик выступил с неожиданным обращением к Тайсону Фьюри
23.12.2025, 00:16
Бокс
Шовковский нашел новую работу после увольнения с поста тренера Динамо
Шовковский нашел новую работу после увольнения с поста тренера Динамо
23.12.2025, 09:33 9
Футбол
Сухой матч Трубина, 80 минут Судакова. Бенфика дома переиграла Фамаликау
Сухой матч Трубина, 80 минут Судакова. Бенфика дома переиграла Фамаликау
23.12.2025, 00:45 3
Футбол
На 28-м году жизни не стало биатлониста сборной Норвегии
На 28-м году жизни не стало биатлониста сборной Норвегии
23.12.2025, 18:52 4
Биатлон
Леннокс ЛЬЮИС: «Он еще привыкает к Усику. Это не сработает»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он еще привыкает к Усику. Это не сработает»
24.12.2025, 04:02
Бокс
Зима для Динамо: Суркис дернул стоп-кран, Костюк заюзал default settings
Зима для Динамо: Суркис дернул стоп-кран, Костюк заюзал default settings
24.12.2025, 07:54 19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем