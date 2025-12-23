Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  4. Эффект Месси: как аргентинец оказал огромное влияние на Интер Майами и MLS
23 декабря 2025, 16:16
Эффект Месси: как аргентинец оказал огромное влияние на Интер Майами и MLS

Рассказываем о влиянии чемпиона мира на клуб Бекхэма и заокеанскую лигу

Эффект Месси: как аргентинец оказал огромное влияние на Интер Майами и MLS
Лионель Месси

Когда Дэвид Бекхэм в 2013 году выбрал Майами местом для создания новой футбольной команды, никто не мог предсказать, что произойдет дальше. Легендарный англичанин выкупил права на франшизу у МЛС за 15,6 млн фунтов в рамках финансового соглашения, заключенного им еще при переходе в «Лос-Анджелес Гэлакси» в 2007 году в качестве игрока.

«Интер Майами» официально начал свое существование в 2018-м году, а в марте 2020-го клуб дебютировал в МЛС. С тех пор «цапли» выиграли Supporters Shield (трофей, который вручается за наибольшее количество очков по итогам регулярного чемпионата), Кубок лиг и Кубок МЛС. Но, что примечательно, «Интер» начал выигрывать титулы после прихода Лионеля Месси в 2023-м году.

Победа в чемпионате 2025 года – величайшее достижения «цапель», учитывая, насколько молод этот клуб. Этот успех стал итогом стремительного взлета проекта Бекхэма как на поле, так и за его пределами, поскольку «Интер Майами» вызвал огромный всплеск интереса к футболу по всей Америке.

Коммерческий директор «цапель» Хави Асенси назвал роль звездного совладельца клуба «потрясающей». 43-летний специалист присоединился к «Интер Майами» в апреле 2021 года после 10 лет работы в «Барселоне» на аналогичной должности. У каталонцев он еще был членом исполнительного совета клуба.

Асенси был свидетелем исторического события для МЛС – перехода Месси. Он коротко, но эффектно описал это событие: «В одночасье мы стали клубом, о котором узнали все». Случилось это 7 июня 2023 года – именно тогда «цапли» объявили о переходе аргентинца, с которым вели переговоры на протяжении пяти лет.

В Майами Месси воссоединился на поле со своими бывшими одноклубниками по «Барселоне» — Жорди Альбой, Серхио Бускетсом, а позже и Луисом Суаресом, а также с тренером Херардо Мартино, который работал с ним в каталонском клубе и сборной Аргентины.

Позже он продлил контракт с клубом до конца 2028 года. По разным данным, аргентинец зарабатывает от 37 до 45 млн фунтов в год, при этом Adidas увеличивает его доход за счет продажи футболок, а Apple перечисляет ему часть доходов от подписки на MLS Season Pass.

После перехода Месси МЛС внезапно стала частью глобального футбольного обсуждения – почти все матчи «Интер Майами» мгновенно распродавались. Число подписчиков в клубных соцсетях выросло с примерно из 2 млн человек до 50-ти миллионов на сегодняшний день.

Средняя посещаемость матчей МЛС выросла примерно на 20% после дебюта Лео, а количество просмотров трансляций в мире удвоилось за его первые 10 матчей. Что не менее важно, лига перестала быть второстепенным явлением и стала неотъемлемой частью ежедневных спортивных новостей. Американцы наконец-то стали серьезно относиться к футболу.

Цены на билеты взлетели до небес. До прихода аргентинца они стоили около 40 фунтов, а сейчас нужно заплатить от 150 до 200 фунтов за билет на матч «Интер Майами». Команды, принимавшие «цапель» с Месси в составе, меняли свои домашние стадионы, чтобы удовлетворить спрос.

К примеру, 19 апреля «Коламбус Крю» перенес свой домашний матч против «Интер Майами» со стадиона Lower.com Field в Коламбусе (вместимость 20 371 человек) на стадион Huntington Bank Field в Кливленде (вместимость 60 614 человек) – домашнюю арену команды НФЛ «Кливленд Браунс», расположенную в 150 милях к северу от Коламбуса.

Матч прошел с аншлагом, установив рекорд посещаемости для домашнего матча «Крю» и став крупнейшим событием в истории стадиона, не связанным с НФЛ. Учитывая совокупность факторов, годовой доход «Интер Майами» вырос из 41 млн фунтов в 2022 году до 160 миллионов в 2024-м.

«Эффект Месси» способствовал рекордной посещаемости лиги — более 11,4 млн болельщиков в сезоне 2023/24. Его появление в США помогло привлечь 300 тыс. новых подписчиков MLS Season Pass на Apple TV, удвоив их базу. Его футболка стала самым продаваемым товаром лиги, а продажи сувенирной продукции выросли на 41%.

Этот эффект ощутили и другие клубы, которые получили дополнительно 63 млн фунтов от продажи билетов, принимая у себя «Интер Майами». Кроме того, средняя цена билетов выросла на 1700%, а выручка от их продажи достигла 198 млн фунтов.

Также реализовываются другие инициативы по привлечению и развитию молодых игроков, такие как Dreams Cup — платформа для молодых талантов, созданная совместно с фондом «Интер Майами» для поддержки молодежного футбола.

Помимо всего прочего стадион «цапель» стал местом появления многих именитых людей. Постоянный поток известных спортсменов, поп-звезд и мировых влиятельных лиц помог «Интер Майами» утвердиться в статусе культурного и спортивного бренда, превратив клубный стадион в место встречи выдающихся людей за пределами футбола.

Уилла Смита можно заметить рядом с Флойдом Мейвезером или Томом Брэди; Лайонел Ричи, в честь которого назвали Месси, может беседовать с Леброном Джеймсом, Ким Кардашьян или Евой Лонгорией, а Роналдиньо и Роберто Карлос могут вспоминать былые триумфы с Сереной Уильямс.

Удивительно, но Бекхэм угадал даже с клубными цветами. Проведя некоторое время по Флориде, англичанин быстро понял, насколько глубоко розовый цвет пронизывает визуальную идентичность Майами – от зданий в стиле ар-деко и неоновых вывесок до береговых линий.

Несмотря на сильное сопротивление вначале, он считал, что розовый должен стать определяющим цветом «Интер Майами», и в итоге выиграл спор у своих партнеров. Бекхэм помог им создать бренд, который олицетворяет Майами. Полностью розовый имидж делает клуб быстро узнаваемым.

После завершения строительства нового стадиона, «Интер Майами» проведет большую часть сезона-2026 на арене Miami Freedom Park. С момента присоединения к МЛС в 2020-м году, «цапли» играли на стадионе Chase Stadium в Форт-Лодердейле, вмещающем 21 500 зрителей. Следующий сезон они начнут с пяти выездных матчей, чтобы завершить строительство своего нового стадиона.

С новой ареной взлет клуба может достичь заоблачных высот. Асенси говорит, что, имея бюджет в 160 млн фунтов (215 миллионов долларов) в этом сезоне, клуб надеется превысить отметку в четверть миллиарда долларов дохода в ближайшие несколько лет: «Нам только 5 лет, но мы уже творим историю, мы живем историей прямо сейчас. И то, что Лео играет в нашей команде и является нашим капитаном, полностью изменило нас».

Сергей ЗАВАЛКО, по материалам BBC Sport

Легионер сборной Украины: «Конечно, слежу за УПЛ. Этот клуб очень удивил»
Александр СВАТОК: «Там есть Месси, это и решило судьбу противостояния»
Тут бегал Месси. Интер Майами запустил продажу газона с финала MLS
