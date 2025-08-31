Алькарас в трех сетах одолел француза и вышел в четвертьфинал US Open
Карлос одолел Артура Риндеркнеха в матче четвертого раунда мейджора в США
Испанский теннисист Карлос Алькарас (АТР 2) пробился в четвертьфинал Открытого чемпионата США 2025.
В четвертом раунде испанец в трех сетах обыграл представителя Франции Артура Риндеркнеха (АТР 82) за 2 часа и 14 минут.
US Open 2025. 1/8 финала
Артур Риндеркнех (Франция) – Карлос Алькарас (Испания) [2] – 6:7 (3:7), 3:6, 4:6
Это было четвертое очное противостояние соперников. Карлос добыл четвертую победу, в частности вторую в 2025 году.
Следующим оппонентом Карлитоса будет Иржи Легечка, который в своем поединке четвертого круга справился с Адрианом Маннарино.
Карлос впервые в карьере добрался до стадии 1/4 финала на всех турнирах Grand Slam за один сезон (Australian Open – 1/4 финала, Ролан Гаррос и Уимблдон – финалы).
Алькарас вышел в 13-й четвертьфинал на мейджорах, став третьим теннисистом после Бьорна Борга и Бориса Беккера, которому удалось это сделать до 23 лет.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский защитник провел на поле все 90 минут
Спенср Браун уверен, что трилогия между Александром и Фьюри состоится