Алькарас в трех сетах одолел француза и вышел в четвертьфинал US Open

Испанский теннисист Карлос Алькарас (АТР 2) пробился в четвертьфинал Открытого чемпионата США 2025.

В четвертом раунде испанец в трех сетах обыграл представителя Франции Артура Риндеркнеха (АТР 82) за 2 часа и 14 минут.

US Open 2025. 1/8 финала

Артур Риндеркнех (Франция) – Карлос Алькарас (Испания) [2] – 6:7 (3:7), 3:6, 4:6

Это было четвертое очное противостояние соперников. Карлос добыл четвертую победу, в частности вторую в 2025 году.

Следующим оппонентом Карлитоса будет Иржи Легечка, который в своем поединке четвертого круга справился с Адрианом Маннарино.

Карлос впервые в карьере добрался до стадии 1/4 финала на всех турнирах Grand Slam за один сезон (Australian Open – 1/4 финала, Ролан Гаррос и Уимблдон – финалы).

Алькарас вышел в 13-й четвертьфинал на мейджорах, став третьим теннисистом после Бьорна Борга и Бориса Беккера, которому удалось это сделать до 23 лет.