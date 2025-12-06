6 декабря на Мендисоросса пройдет матч 15-го тура Примеры Испании, в котором Алавес встретится с Реалом Сосьедад.

Поединок начнется в 17:15 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Алавес

Команда может быть охарактеризована как достаточно крепкий, но при этом толком не мотивированный, середняк высшего испанского дивизиона. Она избегает вылета, но при этом постоянно держится неподалеку от опасной зоны. Так закончился и прошлый чемпионат для нее: удалось взять 42 очка и разместиться, по дополнительным показателям, на пятнадцатой позиции.

Примерно на таком же уровне подопечные Эдуардо Коудета выступают и сейчас. Нельзя сказать, что они претендуют на еврокубки, но пока есть отрыв от зоны вылета. Смущает только то, что при этом в ноябре в Ла Лиге проиграли трижды кряду, в том числе и Жироне. Остается болельщикам надеяться, что победа на этой неделе вдохновит, пусть даже ее взяли только в кубке и над скромным Португалете - зато 3-0!

Реал Сосьедад

Клуб весной прекрасно понимал, что нужно будет менять Альгуасиля. Иманоль был автором всех последних успехов проекта, от кубка Испании до плей-офф Лиги чемпионов, но уже в 2023/2024 наметился спад. А в прошлой темпораде команда, что недавно выигрывала четвертое место в Примере, стала только одиннадцатой.

В Сан-Себастьяне снова не стали звать наставника со стороны - сделали ставку на своего, Серхио Франсиско. Сначала это казалось ошибкой. Но после пяти поражений при одной победе в девяти первых турах футболисты закончили осень, взяв десять из двенадцати очков в следующих турах. И только Вильярреалу уступили дома 2:3.

Статистика личных встреч

В целом, в этой паре доминируют нынешние гости. Но в прошлом сезоне клуб из Витории обыграл их и дома, и на выезде - в том числе и это позволило тогда довольно комфортно избежать вылета в Сегунду весной.

Прогноз

Букмекерские конторы рассматривают эту пару как совершенно равную по силам. Но гости в последнее время набрали хорошую форму - ставим на их победу на выезде с форой 0 (коэффициент - 1,97).