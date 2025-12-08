Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Как Дуро спас Валенсию на 90+3-й минуте матча против Севильи
Чемпионат Испании
Валенсия
07.12.2025 17:15 – FT 1 : 1
Севилья
Испания
08 декабря 2025, 08:56 |
46
0

ВИДЕО. Как Дуро спас Валенсию на 90+3-й минуте матча против Севильи

Смотрите видеообзоры четырех матчей 15-го тура Ла Лиги за 6–7 декабря

Getty Images/Global Images Ukraine

6–7 декабря состоялось несколько интересных матчей 15-го тура Ла Лиги 2025/26.

Валенсия вырвала ничью у Севильи на 90+3-й минуте (1:1). Спасительный гол в конце встречи забил главный бомбардир команды Уго Дуро.

Эспаньол в поединке с двумя удалениями справился с Райо Вальекано – 1:0. Единственный мяч на 39-й с пенальти оформил Роберто Фернандес Жан.

В субботу свои матчи выиграли Вильярреал (2:0 против Хетафе) и Алавес (1:0 против Реала Сосьедад).

Ла Лига 2025/26. 15-й тур, 6–7 декабря

Валенсия – Севилья – 1:1

Голы: Дуро, 90+3 – Таррега, 58 (автогол)

Эспаньол – Райо Вальекано – 1:0

Гол: Жан, 39 (пен.)

Удаления: Долан, 87 (Эспаньол) – У. Лопес, 64 (Райо)

Вильярреал – Хетафе – 1:0

Голы: Бьюкенен, 45+5, Микаутадзе, 64

Удаление: Милья, 48 (Хетафе)

Алавес – Реал Сосьедад – 1:0

Гол: Бойе, 45+4 (пен.)

Другие результаты 15-г тура Ла Лиги:

  • Овьедо – Мальорка – 0:0
  • Бетис – Барселона – 3:5
  • Атлетик – Атлетико – 1:0
  • Эльче – Жирона – 2:0
  • Реал – Сельта – 0:2
  • Осасуна – Леванте (08.12. 22:00)

Таблица Ла Лиги 2025/26

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Барселона 16 13 1 2 47 - 20 13.12.25 19:30 Барселона - Осасуна06.12.25 Бетис 3:5 Барселона02.12.25 Барселона 3:1 Атлетико Мадрид29.11.25 Барселона 3:1 Алавес22.11.25 Барселона 4:0 Атлетик Бильбао09.11.25 Сельта 2:4 Барселона 40
2 Реал Мадрид 16 11 3 2 32 - 15 14.12.25 22:00 Алавес - Реал Мадрид07.12.25 Реал Мадрид 0:2 Сельта03.12.25 Атлетик Бильбао 0:3 Реал Мадрид30.11.25 Жирона 1:1 Реал Мадрид23.11.25 Эльче 2:2 Реал Мадрид09.11.25 Райо Вальекано 0:0 Реал Мадрид 36
3 Вильярреал 15 11 2 2 31 - 13 14.12.25 19:30 Леванте - Вильярреал06.12.25 Вильярреал 2:0 Хетафе30.11.25 Реал Сосьедад 2:3 Вильярреал22.11.25 Вильярреал 2:1 Мальорка08.11.25 Эспаньол 0:2 Вильярреал01.11.25 Вильярреал 4:0 Райо Вальекано 35
4 Атлетико Мадрид 16 9 4 3 28 - 15 13.12.25 15:00 Атлетико Мадрид - Валенсия06.12.25 Атлетик Бильбао 1:0 Атлетико Мадрид02.12.25 Барселона 3:1 Атлетико Мадрид29.11.25 Атлетико Мадрид 2:0 Реал Овьедо23.11.25 Хетафе 0:1 Атлетико Мадрид08.11.25 Атлетико Мадрид 3:1 Леванте 31
5 Эспаньол 15 8 3 4 19 - 16 13.12.25 22:00 Хетафе - Эспаньол07.12.25 Эспаньол 1:0 Райо Вальекано30.11.25 Сельта 0:1 Эспаньол24.11.25 Эспаньол 2:1 Севилья08.11.25 Эспаньол 0:2 Вильярреал02.11.25 Алавес 2:1 Эспаньол 27
6 Бетис 15 6 6 3 25 - 19 15.12.25 22:00 Райо Вальекано - Бетис06.12.25 Бетис 3:5 Барселона30.11.25 Севилья 0:2 Бетис23.11.25 Бетис 1:1 Жирона09.11.25 Валенсия 1:1 Бетис02.11.25 Бетис 3:0 Мальорка 24
7 Атлетик Бильбао 16 7 2 7 15 - 20 14.12.25 17:15 Сельта - Атлетик Бильбао06.12.25 Атлетик Бильбао 1:0 Атлетико Мадрид03.12.25 Атлетик Бильбао 0:3 Реал Мадрид29.11.25 Леванте 0:2 Атлетик Бильбао22.11.25 Барселона 4:0 Атлетик Бильбао09.11.25 Атлетик Бильбао 1:0 Реал Овьедо 23
8 Хетафе 15 6 2 7 13 - 17 13.12.25 22:00 Хетафе - Эспаньол06.12.25 Вильярреал 2:0 Хетафе28.11.25 Хетафе 1:0 Эльче23.11.25 Хетафе 0:1 Атлетико Мадрид09.11.25 Мальорка 1:0 Хетафе31.10.25 Хетафе 2:1 Жирона 20
9 Эльче 15 4 7 4 18 - 17 13.12.25 17:15 Мальорка - Эльче07.12.25 Эльче 3:0 Жирона28.11.25 Хетафе 1:0 Эльче23.11.25 Эльче 2:2 Реал Мадрид07.11.25 Эльче 1:1 Реал Сосьедад02.11.25 Барселона 3:1 Эльче 19
10 Сельта 15 4 7 4 18 - 19 14.12.25 17:15 Сельта - Атлетик Бильбао07.12.25 Реал Мадрид 0:2 Сельта30.11.25 Сельта 0:1 Эспаньол22.11.25 Алавес 0:1 Сельта09.11.25 Сельта 2:4 Барселона02.11.25 Леванте 1:2 Сельта 19
11 Алавес 15 5 3 7 13 - 15 14.12.25 22:00 Алавес - Реал Мадрид06.12.25 Алавес 1:0 Реал Сосьедад29.11.25 Барселона 3:1 Алавес22.11.25 Алавес 0:1 Сельта08.11.25 Жирона 1:0 Алавес02.11.25 Алавес 2:1 Эспаньол 18
12 Райо Вальекано 15 4 5 6 13 - 16 15.12.25 22:00 Райо Вальекано - Бетис07.12.25 Эспаньол 1:0 Райо Вальекано01.12.25 Райо Вальекано 1:1 Валенсия23.11.25 Реал Овьедо 0:0 Райо Вальекано09.11.25 Райо Вальекано 0:0 Реал Мадрид01.11.25 Вильярреал 4:0 Райо Вальекано 17
13 Севилья 15 5 2 8 20 - 24 14.12.25 15:00 Севилья - Реал Овьедо07.12.25 Валенсия 1:1 Севилья30.11.25 Севилья 0:2 Бетис24.11.25 Эспаньол 2:1 Севилья08.11.25 Севилья 1:0 Осасуна01.11.25 Атлетико Мадрид 3:0 Севилья 17
14 Реал Сосьедад 15 4 4 7 19 - 22 12.12.25 22:00 Реал Сосьедад - Жирона06.12.25 Алавес 1:0 Реал Сосьедад30.11.25 Реал Сосьедад 2:3 Вильярреал22.11.25 Осасуна 1:3 Реал Сосьедад07.11.25 Эльче 1:1 Реал Сосьедад01.11.25 Реал Сосьедад 3:2 Атлетик Бильбао 16
15 Валенсия 15 3 6 6 14 - 23 13.12.25 15:00 Атлетико Мадрид - Валенсия07.12.25 Валенсия 1:1 Севилья01.12.25 Райо Вальекано 1:1 Валенсия21.11.25 Валенсия 1:0 Леванте09.11.25 Валенсия 1:1 Бетис01.11.25 Реал Мадрид 4:0 Валенсия 15
16 Мальорка 15 3 5 7 15 - 22 13.12.25 17:15 Мальорка - Эльче05.12.25 Реал Овьедо 0:0 Мальорка29.11.25 Мальорка 2:2 Осасуна22.11.25 Вильярреал 2:1 Мальорка09.11.25 Мальорка 1:0 Хетафе02.11.25 Бетис 3:0 Мальорка 14
17 Осасуна 14 3 3 8 12 - 18 08.12.25 22:00 Осасуна - Леванте29.11.25 Мальорка 2:2 Осасуна22.11.25 Осасуна 1:3 Реал Сосьедад08.11.25 Севилья 1:0 Осасуна03.11.25 Реал Овьедо 0:0 Осасуна26.10.25 Осасуна 2:3 Сельта 12
18 Жирона 15 2 6 7 13 - 29 12.12.25 22:00 Реал Сосьедад - Жирона07.12.25 Эльче 3:0 Жирона30.11.25 Жирона 1:1 Реал Мадрид23.11.25 Бетис 1:1 Жирона08.11.25 Жирона 1:0 Алавес31.10.25 Хетафе 2:1 Жирона 12
19 Реал Овьедо 15 2 4 9 7 - 22 14.12.25 15:00 Севилья - Реал Овьедо05.12.25 Реал Овьедо 0:0 Мальорка29.11.25 Атлетико Мадрид 2:0 Реал Овьедо23.11.25 Реал Овьедо 0:0 Райо Вальекано09.11.25 Атлетик Бильбао 1:0 Реал Овьедо03.11.25 Реал Овьедо 0:0 Осасуна 10
20 Леванте 14 2 3 9 16 - 26 08.12.25 22:00 Осасуна - Леванте29.11.25 Леванте 0:2 Атлетик Бильбао21.11.25 Валенсия 1:0 Леванте08.11.25 Атлетико Мадрид 3:1 Леванте02.11.25 Леванте 1:2 Сельта26.10.25 Мальорка 1:1 Леванте 9
Полная таблица

События матча

90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Уго Дуро (Валенсия), асcист Филип Угринич.
58’
ГОЛ ! Автогол забил Сесар Таррега (Валенсия).
Таблица Лиги 1. Лион Фонсеки потерпел сенсационное поражение от Лорьяна
ПСЖ – Ренн – 5:0. Разгром. Почему не играл Забарный? Видео голов и обзор
Штутгарт – Бавария – 0:3. Хет-трик Гарри Кейна. Видео голов и обзор матча
Валенсия Севилья Валенсия - Севилья удаление (красная карточка) видео голов и обзор Эспаньол Райо Вальекано автогол Уго Дуро Вильярреал Хетафе Алавес Реал Сосьедад Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
