ВИДЕО. Как Дуро спас Валенсию на 90+3-й минуте матча против Севильи

6–7 декабря состоялось несколько интересных матчей 15-го тура Ла Лиги 2025/26.

Валенсия вырвала ничью у Севильи на 90+3-й минуте (1:1). Спасительный гол в конце встречи забил главный бомбардир команды Уго Дуро.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Эспаньол в поединке с двумя удалениями справился с Райо Вальекано – 1:0. Единственный мяч на 39-й с пенальти оформил Роберто Фернандес Жан.

В субботу свои матчи выиграли Вильярреал (2:0 против Хетафе) и Алавес (1:0 против Реала Сосьедад).

Ла Лига 2025/26. 15-й тур, 6–7 декабря

Валенсия – Севилья – 1:1

Голы: Дуро, 90+3 – Таррега, 58 (автогол)

Эспаньол – Райо Вальекано – 1:0

Гол: Жан, 39 (пен.)

Удаления: Долан, 87 (Эспаньол) – У. Лопес, 64 (Райо)

Вильярреал – Хетафе – 1:0

Голы: Бьюкенен, 45+5, Микаутадзе, 64

Удаление: Милья, 48 (Хетафе)

Алавес – Реал Сосьедад – 1:0

Гол: Бойе, 45+4 (пен.)

Другие результаты 15-г тура Ла Лиги:

Овьедо – Мальорка – 0:0

Бетис – Барселона – 3:5

– 3:5 Атлетик – Атлетико – 1:0

– Атлетико – 1:0 Эльче – Жирона – 2:0

– Жирона – 2:0 Реал – Сельта – 0:2

– 0:2 Осасуна – Леванте (08.12. 22:00)

Таблица Ла Лиги 2025/26