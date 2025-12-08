Реал – Сельта – 0:2. Сенсация с двумя удалениями. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 15-го тура Ла Лиги 2025/26
7 декабря мадридский Реал провел матч 15-го тура Ла Лиги 2025/26 против команды Сельта.
Коллективы сыграли на стадионе Сантьяго Бернабеу в столице Испании. Поединок завершился со счетом 2:0 в пользу гостей.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Дубль у кельтов оформил шведский форвард Сведберг. Ворота сливочных защищал Тибо Куртуа – украинский голкипер Андрей Лунин остался в резерве.
По крайсной карточке в состав королевского клуба получили Франсиско Гарсия и Альваро Каррерас.
Ла Лига 2025/26. 15-й тур, 7 декабря
Реал Мадрид – Сельта – 0:2
Голы: Сведберг, 53, 90+3
Удаления: Ф. Гарсія, 64, Каррерас, 90+2 (оба – Реал Мадрид)
Видеообзор матча
ГОЛ! 0:1 Сведберг, 53 мин.
ГОЛ! 0:2 Сведберг, 90+2 мин.
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Сливочные без Лунина потерпели поражение от кельтов со счетом 0:2 в 15-м туре Ла Лиги
Андрей Николаевич – о Луке Модриче