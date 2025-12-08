Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Реал – Сельта – 0:2. Сенсация с двумя удалениями. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Испании
Реал Мадрид
07.12.2025 22:00 – FT 0 : 2
Сельта
Испания
08 декабря 2025, 00:39 | Обновлено 08 декабря 2025, 00:55
Реал – Сельта – 0:2. Сенсация с двумя удалениями. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 15-го тура Ла Лиги 2025/26

Getty Images/Global Images Ukraine

7 декабря мадридский Реал провел матч 15-го тура Ла Лиги 2025/26 против команды Сельта.

Коллективы сыграли на стадионе Сантьяго Бернабеу в столице Испании. Поединок завершился со счетом 2:0 в пользу гостей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Дубль у кельтов оформил шведский форвард Сведберг. Ворота сливочных защищал Тибо Куртуа – украинский голкипер Андрей Лунин остался в резерве.

По крайсной карточке в состав королевского клуба получили Франсиско Гарсия и Альваро Каррерас.

Ла Лига 2025/26. 15-й тур, 7 декабря

Реал Мадрид – Сельта – 0:2

Голы: Сведберг, 53, 90+3

Удаления: Ф. Гарсія, 64, Каррерас, 90+2 (оба – Реал Мадрид)

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1 Сведберг, 53 мин.

ГОЛ! 0:2 Сведберг, 90+2 мин.

События матча

90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Виллот Сведберг (Сельта), асcист Яго Аспас.
90’ +2
Альваро Фернандес (Реал Мадрид) получает красную карточку.
64’
Франсиско Гарсия (Реал Мадрид) получает красную карточку.
53’
ГОЛ ! Мяч забил Виллот Сведберг (Сельта), асcист Брайан Сарагоса.
По теме:
ВИДЕО. Зашел в ворота: как игрок Сельты издевательски оформил дубль Куртуа
Проблемы для Реала: ключевой защитник травмировался в поединке с Сельтой
ВИДЕО. За что два игрока Реала получили по красной меньше чем за минуту
Реал Мадрид Сельта Реал - Сельта видео голов и обзор Ла Лига чемпионат Испании по футболу Виллиот Сведберг Альваро Каррерас удаление (красная карточка) Тибо Куртуа
Даниил Агарков
