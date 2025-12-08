7 декабря мадридский Реал провел матч 15-го тура Ла Лиги 2025/26 против команды Сельта.

Коллективы сыграли на стадионе Сантьяго Бернабеу в столице Испании. Поединок завершился со счетом 2:0 в пользу гостей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Дубль у кельтов оформил шведский форвард Сведберг. Ворота сливочных защищал Тибо Куртуа – украинский голкипер Андрей Лунин остался в резерве.

По крайсной карточке в состав королевского клуба получили Франсиско Гарсия и Альваро Каррерас.

Ла Лига 2025/26. 15-й тур, 7 декабря

Реал Мадрид – Сельта – 0:2

Голы: Сведберг, 53, 90+3

Удаления: Ф. Гарсія, 64, Каррерас, 90+2 (оба – Реал Мадрид)

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1 Сведберг, 53 мин.

ГОЛ! 0:2 Сведберг, 90+2 мин.