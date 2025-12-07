07.12.2025 22:00 - : -
Реал Мадрид – Сельта. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч 15-го тура Ла Лиги состоится 7 декабря в 22:00 по киевскому времени.
В воскресенье, 7 декабря, состоится матч 15-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Сельта».
Игра пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Реал Мадрид – СельтаСмотреть трансляцию

