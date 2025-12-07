Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Реал Мадрид – Сельта. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Испании
Реал Мадрид
07.12.2025 22:00 - : -
Сельта
Испания
22
0

Матч 15-го тура Ла Лиги состоится 7 декабря в 22:00 по киевскому времени.

Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 7 декабря, состоится матч 15-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Сельта».

Игра пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Реал Мадрид – Сельта
