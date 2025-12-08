Алонсо пояснил, почему Реал потерпел сенсационное поражение от Сельты

Главный тренер мадридского Реала Хаби Алонсо провел пресс-конференцию, на которой прокомментировал поражение команды в матче 15-го тура Ла Лиги против Сельты (0:2):

«Две победы в последних семи матчах? Все мы разочарованы. Это не был тот матч и тот результат, который мы хотели. С самого начала эта травма Милитао на нас сильно повлияла, нам было трудно морально восстановиться, и мы пытались что-то подкорректировать. Нужно как можно быстрее закрыть эту страницу. Матчей в чемпионате много. И у нас есть матч Лиги чемпионов против Сити, чтобы реабилитироваться и избавиться от этого неприятного ощущения.

Поражение от Сельты? Это не то, что мы ожидали. Мы хотели играть в быстром темпе, но нам чего-то не хватило. Травма Милитао нарушила наши планы. Это плохая новость. Мы страдаем от травм. Нам было трудно среагировать. «Лучшим» моментом было то, что мы остались в меньшинстве. С самого начала все пошло не так, как мы хотели. Это больно, мы разочарованы и понимаем, что болельщики тоже злы.

Решения? Все вместе и понимаем, что ситуацию можно исправить. Еще многое впереди, и один плохой матч дома может случиться. Мы знаем, какой уровень требований в этом клубе. Поражения очень болезненны, но нужно смотреть вперед.

Среда? Мы играем за три очка в Лиге чемпионов, в турнире, в котором мы в хорошей ситуации, и это то, что на кону. Мы хотим показать, что можем играть гораздо лучше.

Почему взбесились в конце? Нас вывели из себя решения арбитра. Эта красная карточка... Мне не понравилось его поведение... Карточка для Альваро очень спорная, как и его действия. Это сильно нас дезориентировало. Судейство мне не понравилось.

Мы думаем о следующем поединке, а он будет в среду. Нужно смотреть вперед вместе.

Кто виноват? Мы все принимаем вину. Мы вместе в хорошие и не очень моменты. Ситуация сложная из-за травм. Нам приходится менять вещи с каждым матчем, и к среде мы постараемся разобраться. Ответственность на всех. Мы все должны хотеть делать все правильно, подходить к каждому матчу как к самому важному».

