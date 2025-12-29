Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
29 декабря 2025, 03:22
Секреты раздевалки Реала: Кроос рассказал, как ладил с Винисиусом

Тони рассказал, что думает о бразильцах

Секреты раздевалки Реала: Кроос рассказал, как ладил с Винисиусом
Getty Images/Global Images Ukraine

Экс–хавбек мадридского «Реала» Тони Кроос высказался о своем взаимодействии с бразильским форвардом Винисиусом Жуниором и другими представителями Бразилии в составе «королевского клуба».

«Бразильцы вызывали у меня симпатию еще в детские годы. В период выступлений за «Реал» у меня сложились прекрасные отношения с Винисиусом, Каземиро и Милитао.

С этими ребятами очень просто найти общий язык: они умеют получать удовольствие от жизни, и их менталитет существенно отличается от немецкого.

С Каземиро и Винисиусом мы отлично понимали друг друга на газоне, а с Вини у нас и вовсе возникла уникальная футбольная связь.

Мы тепло общались и в повседневной жизни. Я убежден: если между игроками нет контакта вне поля, то и в игре достичь гармонии крайне трудно.

Я эффективно задействовал скоростные рывки Вини, а он, в свою очередь, мастерски распоряжался моими пасами», – цитирует Крооса издание AS.

Напомним, Кроос защищал цвета «Реала» с 2014 по 2024 год. За это десятилетие немецкий полузащитник пять раз становился триумфатором Лиги чемпионов.

Только 2 футбольных клуба входят в топ-25 самых дорогих команд 2025 года
Globe Soccer Awards 2025. Все обладатели наград: от Дембеле до Роналду
Боруссия завершила год с наибольшей средней посещаемостью домашних матчей
Винисиус Жуниор Реал Мадрид Тони Кроос Каземиро Эдер Милитао
Михаил Олексиенко Источник: AS
Комментарии
