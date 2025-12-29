Секреты раздевалки Реала: Кроос рассказал, как ладил с Винисиусом

Экс–хавбек мадридского «Реала» Тони Кроос высказался о своем взаимодействии с бразильским форвардом Винисиусом Жуниором и другими представителями Бразилии в составе «королевского клуба».

«Бразильцы вызывали у меня симпатию еще в детские годы. В период выступлений за «Реал» у меня сложились прекрасные отношения с Винисиусом, Каземиро и Милитао.

С этими ребятами очень просто найти общий язык: они умеют получать удовольствие от жизни, и их менталитет существенно отличается от немецкого.

С Каземиро и Винисиусом мы отлично понимали друг друга на газоне, а с Вини у нас и вовсе возникла уникальная футбольная связь.

Мы тепло общались и в повседневной жизни. Я убежден: если между игроками нет контакта вне поля, то и в игре достичь гармонии крайне трудно.

Я эффективно задействовал скоростные рывки Вини, а он, в свою очередь, мастерски распоряжался моими пасами», – цитирует Крооса издание AS.