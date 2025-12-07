Реал опозорился на Сантьяго Бернабеу в матче с Сельтой и отпустил Барселону

Мадридский Реал потерпел сенсационное поражение в матче 15-го тура Ла Лиги 2025/26 против Сельты.

Поединок, который прошел на стадионе Сантьяго Бернабеу в столице Испании, завершился со счетом 2:0 в пользу кельтов.

Дубль оформил Виллиот Сведберг. Вначале на 53-й минуте шведский форвард отправил мяч в ворота соперников ударом пяткой, а окончательный счет установил на 90+3-й, издевательски обыграв бельгийского голкипера Тибо Куртуа.

С 64-й минуты королевский клуб играл вдесятером после удаления Франсиско Гарсии, получившего две желтые карточки за минуту. А на 90+2-й минуте еще одно удаление в составе Реала заработал Альваро Каррерас, также получив две желтые карточки менее чем за минуту.

Украинский вратарь Реала Андрей Лунин остался в резерве. Хаби Алонсо выпустил в ворота команды вышеупомянутого Куртуа.

Из-за этого поражения Реал позволил Барселона оторваться в таблице чемпионата Испании. У столичного гранда 36 очков, а у каталонцев – 40. Кроме того, сливочные рискую опуститься на третью позицию – Вильярреал с 35 баллами имеет одну игру в запасе.

Сельта благодаря этой победе набрала 19 очков и вошла в топ-10, заняв 10-е место.

Топ-7 Ла Лиги: Барселона (40), Реал (36), Вильярреал (35), Атлетико (31), Эспаньол (27), Бетис (24), Атлетик (23).

Ла Лига 2025/26. 15-й тур, 7 декабря

Реал Мадрид – Сельта – 0:2

Голы: Сведберг, 53, 90+3

Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Альваро Фернандес, Франсиско Гарсия, Эдер Милитао (Антонио Рюдигер, 24), Рауль Асенсио (Родриго, 54), Джуд Беллингем, Орельен Тчуамени, Федерико Вальверде, Винисиус Жуниор, Арда Гюлер (Гонсало Гарсия, 74), Килиан Мбаппе

Сельта: Андрей Раду, Оскар Мингеса (Ферран Ютгла, 71), Маркос Алонсо, Серхио Каррейра, Карл Старфельт, Хави Родригес, Илаш Мориба, Мигель Роман (Фран Бельтран, 84), Борха Иглесиас (Яго Аспас, 88), Брайан Сарагоса (Хавьер Руэда, 71), Пабло Дуран (Виллот Сведберг, 46)

Предупреждения: Джуд Беллингем (62), Франсиско Гарсия (63), Хаби Алонсо (73), Федерико Вальверде (90+2), Альваро Фернандес (90+2), Родриго (90+2) – Илаш Мориба (83)

Удаления: Франсиско Гарсия (64), Альваро Фернандес (90+2)

Видеообзор матча

Таблица Ла Лиги 2025/26