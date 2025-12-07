Реал опозорился на Сантьяго Бернабеу в матче с Сельтой и отпустил Барселону
Сливочные без Лунина потерпели поражение от кельтов со счетом 0:2 в 15-м туре Ла Лиги
Мадридский Реал потерпел сенсационное поражение в матче 15-го тура Ла Лиги 2025/26 против Сельты.
Поединок, который прошел на стадионе Сантьяго Бернабеу в столице Испании, завершился со счетом 2:0 в пользу кельтов.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Дубль оформил Виллиот Сведберг. Вначале на 53-й минуте шведский форвард отправил мяч в ворота соперников ударом пяткой, а окончательный счет установил на 90+3-й, издевательски обыграв бельгийского голкипера Тибо Куртуа.
С 64-й минуты королевский клуб играл вдесятером после удаления Франсиско Гарсии, получившего две желтые карточки за минуту. А на 90+2-й минуте еще одно удаление в составе Реала заработал Альваро Каррерас, также получив две желтые карточки менее чем за минуту.
Украинский вратарь Реала Андрей Лунин остался в резерве. Хаби Алонсо выпустил в ворота команды вышеупомянутого Куртуа.
Из-за этого поражения Реал позволил Барселона оторваться в таблице чемпионата Испании. У столичного гранда 36 очков, а у каталонцев – 40. Кроме того, сливочные рискую опуститься на третью позицию – Вильярреал с 35 баллами имеет одну игру в запасе.
Сельта благодаря этой победе набрала 19 очков и вошла в топ-10, заняв 10-е место.
Топ-7 Ла Лиги: Барселона (40), Реал (36), Вильярреал (35), Атлетико (31), Эспаньол (27), Бетис (24), Атлетик (23).
Ла Лига 2025/26. 15-й тур, 7 декабря
Реал Мадрид – Сельта – 0:2
Голы: Сведберг, 53, 90+3
Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Альваро Фернандес, Франсиско Гарсия, Эдер Милитао (Антонио Рюдигер, 24), Рауль Асенсио (Родриго, 54), Джуд Беллингем, Орельен Тчуамени, Федерико Вальверде, Винисиус Жуниор, Арда Гюлер (Гонсало Гарсия, 74), Килиан Мбаппе
Сельта: Андрей Раду, Оскар Мингеса (Ферран Ютгла, 71), Маркос Алонсо, Серхио Каррейра, Карл Старфельт, Хави Родригес, Илаш Мориба, Мигель Роман (Фран Бельтран, 84), Борха Иглесиас (Яго Аспас, 88), Брайан Сарагоса (Хавьер Руэда, 71), Пабло Дуран (Виллот Сведберг, 46)
Предупреждения: Джуд Беллингем (62), Франсиско Гарсия (63), Хаби Алонсо (73), Федерико Вальверде (90+2), Альваро Фернандес (90+2), Родриго (90+2) – Илаш Мориба (83)
Удаления: Франсиско Гарсия (64), Альваро Фернандес (90+2)
Видеообзор матча
Таблица Ла Лиги 2025/26
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Барселона
|16
|13
|1
|2
|47 - 20
|13.12.25 19:30 Барселона - Осасуна06.12.25 Бетис 3:5 Барселона02.12.25 Барселона 3:1 Атлетико Мадрид29.11.25 Барселона 3:1 Алавес22.11.25 Барселона 4:0 Атлетик Бильбао09.11.25 Сельта 2:4 Барселона
|40
|2
|Реал Мадрид
|16
|11
|3
|2
|32 - 15
|14.12.25 22:00 Алавес - Реал Мадрид07.12.25 Реал Мадрид 0:2 Сельта03.12.25 Атлетик Бильбао 0:3 Реал Мадрид30.11.25 Жирона 1:1 Реал Мадрид23.11.25 Эльче 2:2 Реал Мадрид09.11.25 Райо Вальекано 0:0 Реал Мадрид
|36
|3
|Вильярреал
|15
|11
|2
|2
|31 - 13
|14.12.25 19:30 Леванте - Вильярреал06.12.25 Вильярреал 2:0 Хетафе30.11.25 Реал Сосьедад 2:3 Вильярреал22.11.25 Вильярреал 2:1 Мальорка08.11.25 Эспаньол 0:2 Вильярреал01.11.25 Вильярреал 4:0 Райо Вальекано
|35
|4
|Атлетико Мадрид
|16
|9
|4
|3
|28 - 15
|13.12.25 15:00 Атлетико Мадрид - Валенсия06.12.25 Атлетик Бильбао 1:0 Атлетико Мадрид02.12.25 Барселона 3:1 Атлетико Мадрид29.11.25 Атлетико Мадрид 2:0 Реал Овьедо23.11.25 Хетафе 0:1 Атлетико Мадрид08.11.25 Атлетико Мадрид 3:1 Леванте
|31
|5
|Эспаньол
|15
|8
|3
|4
|19 - 16
|13.12.25 22:00 Хетафе - Эспаньол07.12.25 Эспаньол 1:0 Райо Вальекано30.11.25 Сельта 0:1 Эспаньол24.11.25 Эспаньол 2:1 Севилья08.11.25 Эспаньол 0:2 Вильярреал02.11.25 Алавес 2:1 Эспаньол
|27
|6
|Бетис
|15
|6
|6
|3
|25 - 19
|15.12.25 22:00 Райо Вальекано - Бетис06.12.25 Бетис 3:5 Барселона30.11.25 Севилья 0:2 Бетис23.11.25 Бетис 1:1 Жирона09.11.25 Валенсия 1:1 Бетис02.11.25 Бетис 3:0 Мальорка
|24
|7
|Атлетик Бильбао
|16
|7
|2
|7
|15 - 20
|14.12.25 17:15 Сельта - Атлетик Бильбао06.12.25 Атлетик Бильбао 1:0 Атлетико Мадрид03.12.25 Атлетик Бильбао 0:3 Реал Мадрид29.11.25 Леванте 0:2 Атлетик Бильбао22.11.25 Барселона 4:0 Атлетик Бильбао09.11.25 Атлетик Бильбао 1:0 Реал Овьедо
|23
|8
|Хетафе
|15
|6
|2
|7
|13 - 17
|13.12.25 22:00 Хетафе - Эспаньол06.12.25 Вильярреал 2:0 Хетафе28.11.25 Хетафе 1:0 Эльче23.11.25 Хетафе 0:1 Атлетико Мадрид09.11.25 Мальорка 1:0 Хетафе31.10.25 Хетафе 2:1 Жирона
|20
|9
|Эльче
|15
|4
|7
|4
|18 - 17
|13.12.25 17:15 Мальорка - Эльче07.12.25 Эльче 3:0 Жирона28.11.25 Хетафе 1:0 Эльче23.11.25 Эльче 2:2 Реал Мадрид07.11.25 Эльче 1:1 Реал Сосьедад02.11.25 Барселона 3:1 Эльче
|19
|10
|Сельта
|15
|4
|7
|4
|18 - 19
|14.12.25 17:15 Сельта - Атлетик Бильбао07.12.25 Реал Мадрид 0:2 Сельта30.11.25 Сельта 0:1 Эспаньол22.11.25 Алавес 0:1 Сельта09.11.25 Сельта 2:4 Барселона02.11.25 Леванте 1:2 Сельта
|19
|11
|Алавес
|15
|5
|3
|7
|13 - 15
|14.12.25 22:00 Алавес - Реал Мадрид06.12.25 Алавес 1:0 Реал Сосьедад29.11.25 Барселона 3:1 Алавес22.11.25 Алавес 0:1 Сельта08.11.25 Жирона 1:0 Алавес02.11.25 Алавес 2:1 Эспаньол
|18
|12
|Райо Вальекано
|15
|4
|5
|6
|13 - 16
|15.12.25 22:00 Райо Вальекано - Бетис07.12.25 Эспаньол 1:0 Райо Вальекано01.12.25 Райо Вальекано 1:1 Валенсия23.11.25 Реал Овьедо 0:0 Райо Вальекано09.11.25 Райо Вальекано 0:0 Реал Мадрид01.11.25 Вильярреал 4:0 Райо Вальекано
|17
|13
|Севилья
|15
|5
|2
|8
|20 - 24
|14.12.25 15:00 Севилья - Реал Овьедо07.12.25 Валенсия 1:1 Севилья30.11.25 Севилья 0:2 Бетис24.11.25 Эспаньол 2:1 Севилья08.11.25 Севилья 1:0 Осасуна01.11.25 Атлетико Мадрид 3:0 Севилья
|17
|14
|Реал Сосьедад
|15
|4
|4
|7
|19 - 22
|12.12.25 22:00 Реал Сосьедад - Жирона06.12.25 Алавес 1:0 Реал Сосьедад30.11.25 Реал Сосьедад 2:3 Вильярреал22.11.25 Осасуна 1:3 Реал Сосьедад07.11.25 Эльче 1:1 Реал Сосьедад01.11.25 Реал Сосьедад 3:2 Атлетик Бильбао
|16
|15
|Валенсия
|15
|3
|6
|6
|14 - 23
|13.12.25 15:00 Атлетико Мадрид - Валенсия07.12.25 Валенсия 1:1 Севилья01.12.25 Райо Вальекано 1:1 Валенсия21.11.25 Валенсия 1:0 Леванте09.11.25 Валенсия 1:1 Бетис01.11.25 Реал Мадрид 4:0 Валенсия
|15
|16
|Мальорка
|15
|3
|5
|7
|15 - 22
|13.12.25 17:15 Мальорка - Эльче05.12.25 Реал Овьедо 0:0 Мальорка29.11.25 Мальорка 2:2 Осасуна22.11.25 Вильярреал 2:1 Мальорка09.11.25 Мальорка 1:0 Хетафе02.11.25 Бетис 3:0 Мальорка
|14
|17
|Осасуна
|14
|3
|3
|8
|12 - 18
|08.12.25 22:00 Осасуна - Леванте29.11.25 Мальорка 2:2 Осасуна22.11.25 Осасуна 1:3 Реал Сосьедад08.11.25 Севилья 1:0 Осасуна03.11.25 Реал Овьедо 0:0 Осасуна26.10.25 Осасуна 2:3 Сельта
|12
|18
|Жирона
|15
|2
|6
|7
|13 - 29
|12.12.25 22:00 Реал Сосьедад - Жирона07.12.25 Эльче 3:0 Жирона30.11.25 Жирона 1:1 Реал Мадрид23.11.25 Бетис 1:1 Жирона08.11.25 Жирона 1:0 Алавес31.10.25 Хетафе 2:1 Жирона
|12
|19
|Реал Овьедо
|15
|2
|4
|9
|7 - 22
|14.12.25 15:00 Севилья - Реал Овьедо05.12.25 Реал Овьедо 0:0 Мальорка29.11.25 Атлетико Мадрид 2:0 Реал Овьедо23.11.25 Реал Овьедо 0:0 Райо Вальекано09.11.25 Атлетик Бильбао 1:0 Реал Овьедо03.11.25 Реал Овьедо 0:0 Осасуна
|10
|20
|Леванте
|14
|2
|3
|9
|16 - 26
|08.12.25 22:00 Осасуна - Леванте29.11.25 Леванте 0:2 Атлетик Бильбао21.11.25 Валенсия 1:0 Леванте08.11.25 Атлетико Мадрид 3:1 Леванте02.11.25 Леванте 1:2 Сельта26.10.25 Мальорка 1:1 Леванте
|9
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
7 декабря перестало биться сердце Владимира Анатольевича Сысенко
Юрий Габовда заявил, что «Верес» отправляется домой