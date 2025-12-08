ВИДЕО. Зашел в ворота: как игрок Сельты издевательски оформил дубль Куртуа

7 декабря 21-летний шведский форвард Сельти Виллиот Сведберг оформил дубль в ворота мадридского Реала.

Второй гол Сведберг забил на 90+3-й минуте. Виллиот обыграл голкипер сливочных Тибо Куртуа, а затем издевательски зашел с мячом в ворота соперников.

Дубль Сведберга принес кельтам победу со счетом 2:0 в матче 15-го тура Ла Лиги, который прошел на Сантьяго Бернабеу.

Для Виллиота эти голы стали первым в сезоне чемпионата Испании – весь октябрь и ноябрь он пропустил из-за травмы.

