  4. ВИДЕО. Зашел в ворота: как игрок Сельты издевательски оформил дубль Куртуа
Испания
08 декабря 2025, 01:13 | Обновлено 08 декабря 2025, 01:15
Виллиот Сведберг стал героем кельтов в матче 15-го тура Ла Лиги 2025/26 против Реала (2:0)

Getty Images/Global Images Ukraine

7 декабря 21-летний шведский форвард Сельти Виллиот Сведберг оформил дубль в ворота мадридского Реала.

Второй гол Сведберг забил на 90+3-й минуте. Виллиот обыграл голкипер сливочных Тибо Куртуа, а затем издевательски зашел с мячом в ворота соперников.

Дубль Сведберга принес кельтам победу со счетом 2:0 в матче 15-го тура Ла Лиги, который прошел на Сантьяго Бернабеу.

Для Виллиота эти голы стали первым в сезоне чемпионата Испании – весь октябрь и ноябрь он пропустил из-за травмы.

