  4. ВИДЕО. За что два игрока Реала получили по красной меньше чем за минуту
Испания
08 декабря 2025, 00:49 |
364
0

ВИДЕО. За что два игрока Реала получили по красной меньше чем за минуту

Франсиско Гарсия и Альваро Каррерас не сумели доиграть матч против Сельты (0:2)

Getty Images/Global Images Ukraine

7 декабря Реал Мадрид потерпел сенсационно поражение от Сельты в матче 15-го тура Ла Лиги (0:2) – сливочные доигрывали поединок вдевятером.

Вначале на 64-й минуте (меньше чем через минуту после первой) вторую желтую карточку получил Франсиско Гарсия. Второй горчичник Фран отхватил за то сзади наступил на ногу соперника.

Второе удаление в составе королевского клуба заработал Альваро Каррерас – главный арбитр Алехандро Кинтеро вначале продемонстрировал Каррерасу желтую за разговоры, а затем сменил цвет на красный, поскольку тот не успокоился.

В таблице чемпионата Испании Реал с 36 очками занимает второе место. У Сельты 19 пунктов и 10-я позиция.

Реал Мадрид Альваро Каррерас видео видео голов и обзор удаление (красная карточка) Сельта Реал - Сельта Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
