7 декабря Реал Мадрид потерпел сенсационно поражение от Сельты в матче 15-го тура Ла Лиги (0:2) – сливочные доигрывали поединок вдевятером.

Вначале на 64-й минуте (меньше чем через минуту после первой) вторую желтую карточку получил Франсиско Гарсия. Второй горчичник Фран отхватил за то сзади наступил на ногу соперника.

Второе удаление в составе королевского клуба заработал Альваро Каррерас – главный арбитр Алехандро Кинтеро вначале продемонстрировал Каррерасу желтую за разговоры, а затем сменил цвет на красный, поскольку тот не успокоился.

В таблице чемпионата Испании Реал с 36 очками занимает второе место. У Сельты 19 пунктов и 10-я позиция.

ВИДЕО. За что два игрока Реала получили по красной меньше чем за минуту