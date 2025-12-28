Шерки обошел Бруну Фернандеша по количеству ассистов, начиная с ноября
Игрок Манчестер Сити находится в феноменальной форме
22-летний французский полузащитник Манчестер Сити Райан Шерки совершил уже 7 ассистов за клуб в АПЛ, начиная с начала ноября 2025 года.
По этому показателю француз лидирует среди всех игроков топ-5 европейских чемпионатов за этот период.
На один ассист меньше имеет Бруну Фернандеш из Манчестер Юнайтед (6), три игрока совершили по 5 результативных передач: Мэттью Удол (Ланс), Кристоф Баумгартнер (РБ Лейпциг) и Майкл Олисе (Бавария).
Игроки топ-5 лег с наибольшим количеством ассистов, начиная с ноября (только национальные чемпионаты)
- 7 – Райан Шерки (Манчестер Сити)
- 6 – Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед)
- 5 – Мэттью Удол (Ланс)
- 5 – Кристоф Баумгартнер (РБ Лейпциг)
- 5 – Майкл Олисе (Бавария)
Ассисты Райана Шерки по Манчестеру Сити в АПЛ, начиная с начала ноября
- Ноттингем Форест
- Кристал Пэлас
- Сандерленд (2)
- Лидс Юнайтед
- Борнмут (2)
