Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Другие новости
28 декабря 2025, 17:38 |
82
0

Шерки обошел Бруну Фернандеша по количеству ассистов, начиная с ноября

Игрок Манчестер Сити находится в феноменальной форме

Getty Images/Global Images Ukraine. Райан Шерки

22-летний французский полузащитник Манчестер Сити Райан Шерки совершил уже 7 ассистов за клуб в АПЛ, начиная с начала ноября 2025 года.

По этому показателю француз лидирует среди всех игроков топ-5 европейских чемпионатов за этот период.

На один ассист меньше имеет Бруну Фернандеш из Манчестер Юнайтед (6), три игрока совершили по 5 результативных передач: Мэттью Удол (Ланс), Кристоф Баумгартнер (РБ Лейпциг) и Майкл Олисе (Бавария).

Игроки топ-5 лег с наибольшим количеством ассистов, начиная с ноября (только национальные чемпионаты)

  • 7 – Райан Шерки (Манчестер Сити)
  • 6 – Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед)
  • 5 – Мэттью Удол (Ланс)
  • 5 – Кристоф Баумгартнер (РБ Лейпциг)
  • 5 – Майкл Олисе (Бавария)

Ассисты Райана Шерки по Манчестеру Сити в АПЛ, начиная с начала ноября

  • Ноттингем Форест
  • Кристал Пэлас
  • Сандерленд (2)
  • Лидс Юнайтед
  • Борнмут (2)
статистика Манчестер Сити Райан Шерки Бруну Фернандеш Кристоф Баумгартнер Майкл Олисе
Сергей Турчак Источник: Instagram
