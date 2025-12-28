Лучший бомбардир УПЛ ждет вызова в сборную Украины: «Хочу доказать»

Бомбардир луганской Зари Филипп Будковский признался, что до сих пор ждет вызова в национальную сборную Украины. Футболист хочет доказать, что в УПЛ играют хорошие футболисты.

– Мнения о сборной Украины посещают, куда ты в свое время вызывался?

– Мне уже не раз задавали этот вопрос. Что я могу сказать, я работаю на максимуме. Если не вызывают, значит, либо я все равно делаю мало, либо не подхожу тренерскому штабу.

Хотя, конечно, в каком бы возрасте ни находился футболист, надеть футболку национальной команды – это мечта, которую несешь через всю карьеру. Хочется доказать, что футболисты, которые играют в Украине, ничем не хуже ребят, выступающих за границей, – сказал Будковский.

В текущем сезоне 33-летний форвард в составе Зари забил восемь голов и сделал одну результативную передачу в 16 матчах. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 300 тысяч евро.