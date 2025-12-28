ОФИЦИАЛЬНО. Бывший игрок ЛНЗ и Днепра-1 остался без команды

31-летний украинский нападающий Дмитрий Сула официально больше не является игроком клуба «Супер Нова» из чемпионата Латвии.

Стороны расстались после полутора лет сотрудничества, не договорившись о продлении контракта.

С лета 2024 года Дмитрий провел 35 матчей за зарубежную команду, в которых забил 16 голов и отдал три результативные передачи.

Вместе с «Супер Новой» украинский форвард завоевал свой первый трофей на профессиональном уровне – чемпионство Второй лиги Латвии.

На территории Украины Сула выступал за такие команды: «Реал Фарма», «Ингулец», «Кремень», ЛНЗ, «Днепр-1», «Николаев» и «Металлист 1925».