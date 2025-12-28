ОФИЦИАЛЬНО. Бывший игрок ЛНЗ и Днепра-1 остался без команды
Дмитрий Сула попрощался с клубом «Супер Нова»
31-летний украинский нападающий Дмитрий Сула официально больше не является игроком клуба «Супер Нова» из чемпионата Латвии.
Стороны расстались после полутора лет сотрудничества, не договорившись о продлении контракта.
С лета 2024 года Дмитрий провел 35 матчей за зарубежную команду, в которых забил 16 голов и отдал три результативные передачи.
Вместе с «Супер Новой» украинский форвард завоевал свой первый трофей на профессиональном уровне – чемпионство Второй лиги Латвии.
На территории Украины Сула выступал за такие команды: «Реал Фарма», «Ингулец», «Кремень», ЛНЗ, «Днепр-1», «Николаев» и «Металлист 1925».
