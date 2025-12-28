27.12.2025 17:00 – FT 0 : 0
139
0
Бельгия. Вестерло на выезде уступил Генку, Сидорчук остался в резерве
Вечером 27 декабря состоялись матчи 20-го тура чемпионата Бельгии
Вечером 27 декабря состоялись 4 матча 20-го тура чемпионата Бельгии.
Вестерло на выезде уступил Генку (0:2), украинский хавбек гостей Сергей Сидорчук остался в резерве.
Турнирное положение в Бельгии после 20 туров:
- Топ-шестерка: Сент-Жилуаз (42), Брюгге (41), Сент-Трюйден (39), Андерлехт (35), Мехелен (31), Стандард (27)
- Вторая шестерка: Антверпен (27), Гент (26), Генк (25), Вестерло, Шарлеруа (по 24), Зюлте-Варегем (23)
- Борьба за выживание: Левен, Ла-Лувьер (по 20), Серкль Брюгге (17), Дендер (13)
Чемпиона Бельгии. 20-й тур, 27 декабря 2025
Антверпен – Зюлте-Варегем – 2:1
Голы: Янссен, 43, Керк, 60 – Эренбьерг, 29
Ла-Лувьер – Левен – 0:0
Мехелен – Дендер – 1:1
Голы: Куду, 8 – Тошевски, 61
Гент – Вестерло – 2:0
Голы: Гооре, 18, Паскочи, 23
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Юнион Сент-Жилуаз
|20
|12
|6
|2
|36 - 12
|17.01.26 21:45 Юнион Сент-Жилуаз - Мехелен26.12.25 Серкль Брюгге 1:1 Юнион Сент-Жилуаз20.12.25 Юнион Сент-Жилуаз 2:0 Зюлте-Варегем14.12.25 Шарлеруа 1:1 Юнион Сент-Жилуаз06.12.25 Юнион Сент-Жилуаз 1:1 Гент30.11.25 Андерлехт 1:0 Юнион Сент-Жилуаз
|42
|2
|Брюгге
|20
|13
|2
|5
|36 - 22
|16.01.26 21:45 Брюгге - Ла Лувьер26.12.25 Генк 3:5 Брюгге21.12.25 Брюгге 2:1 Гент14.12.25 Дендер ФК 1:5 Брюгге06.12.25 Сент-Трюйден 3:2 Брюгге30.11.25 Брюгге 0:1 Антверпен
|41
|3
|Сент-Трюйден
|20
|12
|3
|5
|30 - 23
|18.01.26 20:15 Сент-Трюйден - Ауд-Хеверле26.12.25 Стандард 1:2 Сент-Трюйден21.12.25 Сент-Трюйден 1:0 Мехелен13.12.25 Андерлехт 2:1 Сент-Трюйден06.12.25 Сент-Трюйден 3:2 Брюгге30.11.25 Гент 1:2 Сент-Трюйден
|39
|4
|Андерлехт
|20
|10
|5
|5
|28 - 22
|18.01.26 14:30 Гент - Андерлехт26.12.25 Андерлехт 1:2 Шарлеруа21.12.25 Антверпен 2:2 Андерлехт13.12.25 Андерлехт 2:1 Сент-Трюйден07.12.25 Вестерло 4:0 Андерлехт30.11.25 Андерлехт 1:0 Юнион Сент-Жилуаз
|35
|5
|Мехелен
|20
|8
|7
|5
|25 - 22
|17.01.26 21:45 Юнион Сент-Жилуаз - Мехелен27.12.25 Мехелен 1:1 Дендер ФК21.12.25 Сент-Трюйден 1:0 Мехелен13.12.25 Серкль Брюгге 2:3 Мехелен07.12.25 Мехелен 1:0 Шарлеруа28.11.25 Мехелен 0:1 Стандард
|31
|6
|Стандард
|20
|8
|3
|9
|18 - 23
|18.01.26 19:30 Шарлеруа - Стандард26.12.25 Стандард 1:2 Сент-Трюйден20.12.25 Дендер ФК 0:1 Стандард12.12.25 Стандард 0:1 Ауд-Хеверле06.12.25 Серкль Брюгге 1:2 Стандард28.11.25 Мехелен 0:1 Стандард
|27
|7
|Антверпен
|20
|7
|6
|7
|24 - 21
|18.01.26 17:00 Дендер ФК - Антверпен27.12.25 Антверпен 2:1 Зюлте-Варегем21.12.25 Антверпен 2:2 Андерлехт14.12.25 Гент 0:2 Антверпен07.12.25 Антверпен 3:0 Генк30.11.25 Брюгге 0:1 Антверпен
|27
|8
|Гент
|20
|7
|5
|8
|28 - 29
|18.01.26 14:30 Гент - Андерлехт27.12.25 Гент 2:0 Вестерло21.12.25 Брюгге 2:1 Гент14.12.25 Гент 0:2 Антверпен06.12.25 Юнион Сент-Жилуаз 1:1 Гент30.11.25 Гент 1:2 Сент-Трюйден
|26
|9
|Генк
|20
|6
|7
|7
|27 - 31
|17.01.26 17:00 Зюлте-Варегем - Генк26.12.25 Генк 3:5 Брюгге19.12.25 Шарлеруа 2:2 Генк14.12.25 Генк 1:1 Вестерло07.12.25 Антверпен 3:0 Генк30.11.25 Генк 2:1 Ауд-Хеверле
|25
|10
|Вестерло
|20
|6
|6
|8
|28 - 30
|17.01.26 19:15 Вестерло - Серкль Брюгге27.12.25 Гент 2:0 Вестерло20.12.25 Вестерло 2:1 Ла Лувьер14.12.25 Генк 1:1 Вестерло07.12.25 Вестерло 4:0 Андерлехт29.11.25 Дендер ФК 2:2 Вестерло
|24
|11
|Шарлеруа
|20
|6
|6
|8
|23 - 26
|18.01.26 19:30 Шарлеруа - Стандард26.12.25 Андерлехт 1:2 Шарлеруа19.12.25 Шарлеруа 2:2 Генк14.12.25 Шарлеруа 1:1 Юнион Сент-Жилуаз07.12.25 Мехелен 1:0 Шарлеруа29.11.25 Шарлеруа 0:0 Ла Лувьер
|24
|12
|Зюлте-Варегем
|20
|5
|8
|7
|26 - 29
|17.01.26 17:00 Зюлте-Варегем - Генк27.12.25 Антверпен 2:1 Зюлте-Варегем20.12.25 Юнион Сент-Жилуаз 2:0 Зюлте-Варегем13.12.25 Зюлте-Варегем 2:2 Ла Лувьер07.12.25 Ауд-Хеверле 1:1 Зюлте-Варегем29.11.25 Зюлте-Варегем 1:1 Серкль Брюгге
|23
|13
|Ауд-Хеверле
|20
|5
|5
|10
|19 - 29
|18.01.26 20:15 Сент-Трюйден - Ауд-Хеверле27.12.25 Ла Лувьер 0:0 Ауд-Хеверле21.12.25 Ауд-Хеверле 0:2 Серкль Брюгге12.12.25 Стандард 0:1 Ауд-Хеверле07.12.25 Ауд-Хеверле 1:1 Зюлте-Варегем30.11.25 Генк 2:1 Ауд-Хеверле
|20
|14
|Ла Лувьер
|20
|4
|8
|8
|15 - 21
|16.01.26 21:45 Брюгге - Ла Лувьер27.12.25 Ла Лувьер 0:0 Ауд-Хеверле20.12.25 Вестерло 2:1 Ла Лувьер13.12.25 Зюлте-Варегем 2:2 Ла Лувьер05.12.25 Ла Лувьер 1:2 Дендер ФК29.11.25 Шарлеруа 0:0 Ла Лувьер
|20
|15
|Серкль Брюгге
|20
|3
|8
|9
|25 - 30
|17.01.26 19:15 Вестерло - Серкль Брюгге26.12.25 Серкль Брюгге 1:1 Юнион Сент-Жилуаз21.12.25 Ауд-Хеверле 0:2 Серкль Брюгге13.12.25 Серкль Брюгге 2:3 Мехелен06.12.25 Серкль Брюгге 1:2 Стандард29.11.25 Зюлте-Варегем 1:1 Серкль Брюгге
|17
|16
|Дендер ФК
|20
|2
|7
|11
|16 - 34
|18.01.26 17:00 Дендер ФК - Антверпен27.12.25 Мехелен 1:1 Дендер ФК20.12.25 Дендер ФК 0:1 Стандард14.12.25 Дендер ФК 1:5 Брюгге05.12.25 Ла Лувьер 1:2 Дендер ФК29.11.25 Дендер ФК 2:2 Вестерло
|13
