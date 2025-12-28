Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бельгия. Вестерло на выезде уступил Генку, Сидорчук остался в резерве
Чемпионат Бельгии
Ла Лувьер
27.12.2025 17:00 – FT 0 : 0
Ауд-Хеверле
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Бельгия
28 декабря 2025, 16:38 | Обновлено 28 декабря 2025, 17:52
139
0

Бельгия. Вестерло на выезде уступил Генку, Сидорчук остался в резерве

Вечером 27 декабря состоялись матчи 20-го тура чемпионата Бельгии

28 декабря 2025, 16:38 | Обновлено 28 декабря 2025, 17:52
139
0
Бельгия. Вестерло на выезде уступил Генку, Сидорчук остался в резерве
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Сидорчук

Вечером 27 декабря состоялись 4 матча 20-го тура чемпионата Бельгии.

Вестерло на выезде уступил Генку (0:2), украинский хавбек гостей Сергей Сидорчук остался в резерве.

Турнирное положение в Бельгии после 20 туров:

  • Топ-шестерка: Сент-Жилуаз (42), Брюгге (41), Сент-Трюйден (39), Андерлехт (35), Мехелен (31), Стандард (27)
  • Вторая шестерка: Антверпен (27), Гент (26), Генк (25), Вестерло, Шарлеруа (по 24), Зюлте-Варегем (23)
  • Борьба за выживание: Левен, Ла-Лувьер (по 20), Серкль Брюгге (17), Дендер (13)

Чемпиона Бельгии. 20-й тур, 27 декабря 2025

Антверпен – Зюлте-Варегем – 2:1

Голы: Янссен, 43, Керк, 60 – Эренбьерг, 29

Ла-Лувьер – Левен – 0:0

Мехелен – Дендер – 1:1

Голы: Куду, 8 – Тошевски, 61

Гент – Вестерло – 2:0

Голы: Гооре, 18, Паскочи, 23

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Юнион Сент-Жилуаз 20 12 6 2 36 - 12 17.01.26 21:45 Юнион Сент-Жилуаз - Мехелен26.12.25 Серкль Брюгге 1:1 Юнион Сент-Жилуаз20.12.25 Юнион Сент-Жилуаз 2:0 Зюлте-Варегем14.12.25 Шарлеруа 1:1 Юнион Сент-Жилуаз06.12.25 Юнион Сент-Жилуаз 1:1 Гент30.11.25 Андерлехт 1:0 Юнион Сент-Жилуаз 42
2 Брюгге 20 13 2 5 36 - 22 16.01.26 21:45 Брюгге - Ла Лувьер26.12.25 Генк 3:5 Брюгге21.12.25 Брюгге 2:1 Гент14.12.25 Дендер ФК 1:5 Брюгге06.12.25 Сент-Трюйден 3:2 Брюгге30.11.25 Брюгге 0:1 Антверпен 41
3 Сент-Трюйден 20 12 3 5 30 - 23 18.01.26 20:15 Сент-Трюйден - Ауд-Хеверле26.12.25 Стандард 1:2 Сент-Трюйден21.12.25 Сент-Трюйден 1:0 Мехелен13.12.25 Андерлехт 2:1 Сент-Трюйден06.12.25 Сент-Трюйден 3:2 Брюгге30.11.25 Гент 1:2 Сент-Трюйден 39
4 Андерлехт 20 10 5 5 28 - 22 18.01.26 14:30 Гент - Андерлехт26.12.25 Андерлехт 1:2 Шарлеруа21.12.25 Антверпен 2:2 Андерлехт13.12.25 Андерлехт 2:1 Сент-Трюйден07.12.25 Вестерло 4:0 Андерлехт30.11.25 Андерлехт 1:0 Юнион Сент-Жилуаз 35
5 Мехелен 20 8 7 5 25 - 22 17.01.26 21:45 Юнион Сент-Жилуаз - Мехелен27.12.25 Мехелен 1:1 Дендер ФК21.12.25 Сент-Трюйден 1:0 Мехелен13.12.25 Серкль Брюгге 2:3 Мехелен07.12.25 Мехелен 1:0 Шарлеруа28.11.25 Мехелен 0:1 Стандард 31
6 Стандард 20 8 3 9 18 - 23 18.01.26 19:30 Шарлеруа - Стандард26.12.25 Стандард 1:2 Сент-Трюйден20.12.25 Дендер ФК 0:1 Стандард12.12.25 Стандард 0:1 Ауд-Хеверле06.12.25 Серкль Брюгге 1:2 Стандард28.11.25 Мехелен 0:1 Стандард 27
7 Антверпен 20 7 6 7 24 - 21 18.01.26 17:00 Дендер ФК - Антверпен27.12.25 Антверпен 2:1 Зюлте-Варегем21.12.25 Антверпен 2:2 Андерлехт14.12.25 Гент 0:2 Антверпен07.12.25 Антверпен 3:0 Генк30.11.25 Брюгге 0:1 Антверпен 27
8 Гент 20 7 5 8 28 - 29 18.01.26 14:30 Гент - Андерлехт27.12.25 Гент 2:0 Вестерло21.12.25 Брюгге 2:1 Гент14.12.25 Гент 0:2 Антверпен06.12.25 Юнион Сент-Жилуаз 1:1 Гент30.11.25 Гент 1:2 Сент-Трюйден 26
9 Генк 20 6 7 7 27 - 31 17.01.26 17:00 Зюлте-Варегем - Генк26.12.25 Генк 3:5 Брюгге19.12.25 Шарлеруа 2:2 Генк14.12.25 Генк 1:1 Вестерло07.12.25 Антверпен 3:0 Генк30.11.25 Генк 2:1 Ауд-Хеверле 25
10 Вестерло 20 6 6 8 28 - 30 17.01.26 19:15 Вестерло - Серкль Брюгге27.12.25 Гент 2:0 Вестерло20.12.25 Вестерло 2:1 Ла Лувьер14.12.25 Генк 1:1 Вестерло07.12.25 Вестерло 4:0 Андерлехт29.11.25 Дендер ФК 2:2 Вестерло 24
11 Шарлеруа 20 6 6 8 23 - 26 18.01.26 19:30 Шарлеруа - Стандард26.12.25 Андерлехт 1:2 Шарлеруа19.12.25 Шарлеруа 2:2 Генк14.12.25 Шарлеруа 1:1 Юнион Сент-Жилуаз07.12.25 Мехелен 1:0 Шарлеруа29.11.25 Шарлеруа 0:0 Ла Лувьер 24
12 Зюлте-Варегем 20 5 8 7 26 - 29 17.01.26 17:00 Зюлте-Варегем - Генк27.12.25 Антверпен 2:1 Зюлте-Варегем20.12.25 Юнион Сент-Жилуаз 2:0 Зюлте-Варегем13.12.25 Зюлте-Варегем 2:2 Ла Лувьер07.12.25 Ауд-Хеверле 1:1 Зюлте-Варегем29.11.25 Зюлте-Варегем 1:1 Серкль Брюгге 23
13 Ауд-Хеверле 20 5 5 10 19 - 29 18.01.26 20:15 Сент-Трюйден - Ауд-Хеверле27.12.25 Ла Лувьер 0:0 Ауд-Хеверле21.12.25 Ауд-Хеверле 0:2 Серкль Брюгге12.12.25 Стандард 0:1 Ауд-Хеверле07.12.25 Ауд-Хеверле 1:1 Зюлте-Варегем30.11.25 Генк 2:1 Ауд-Хеверле 20
14 Ла Лувьер 20 4 8 8 15 - 21 16.01.26 21:45 Брюгге - Ла Лувьер27.12.25 Ла Лувьер 0:0 Ауд-Хеверле20.12.25 Вестерло 2:1 Ла Лувьер13.12.25 Зюлте-Варегем 2:2 Ла Лувьер05.12.25 Ла Лувьер 1:2 Дендер ФК29.11.25 Шарлеруа 0:0 Ла Лувьер 20
15 Серкль Брюгге 20 3 8 9 25 - 30 17.01.26 19:15 Вестерло - Серкль Брюгге26.12.25 Серкль Брюгге 1:1 Юнион Сент-Жилуаз21.12.25 Ауд-Хеверле 0:2 Серкль Брюгге13.12.25 Серкль Брюгге 2:3 Мехелен06.12.25 Серкль Брюгге 1:2 Стандард29.11.25 Зюлте-Варегем 1:1 Серкль Брюгге 17
16 Дендер ФК 20 2 7 11 16 - 34 18.01.26 17:00 Дендер ФК - Антверпен27.12.25 Мехелен 1:1 Дендер ФК20.12.25 Дендер ФК 0:1 Стандард14.12.25 Дендер ФК 1:5 Брюгге05.12.25 Ла Лувьер 1:2 Дендер ФК29.11.25 Дендер ФК 2:2 Вестерло 13
Полная таблица

По теме:
Поражение Андерлехта от Шарлеруа. Генк и Брюгге выдали шоу с 8 голами
Таблица чемпионата Бельгии. Сидорчук вышел на 90+2, камбек Андерлехта с 0:2
Женская Лига чемпионов. Итоги жеребьевка 1/8 финала и сетки плей-офф
чемпионат Бельгии по футболу Генк Сергей Сидорчук Антверпен Зюлте-Варегем Ла-Лувьер Ауд-Хеверле Левен Мехелен Дендер Гент Джирано Керк Винсент Янссен
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик обратился к Иноуэ после того, как тот защитил титул абсолюта
Бокс | 27 декабря 2025, 20:06 0
Усик обратился к Иноуэ после того, как тот защитил титул абсолюта
Усик обратился к Иноуэ после того, как тот защитил титул абсолюта

Александр поздравил с победой японского боксера

Довбика хочет подписать прославленный клуб, игравший в финале еврокубка
Футбол | 28 декабря 2025, 09:17 6
Довбика хочет подписать прославленный клуб, игравший в финале еврокубка
Довбика хочет подписать прославленный клуб, игравший в финале еврокубка

Финалист Лиги конференций нацелился на украинца

Склоним головы. 20-летний фанат Днепра погиб за Украину 11 лет назад
Война | 28.12.2025, 09:00
Склоним головы. 20-летний фанат Днепра погиб за Украину 11 лет назад
Склоним головы. 20-летний фанат Днепра погиб за Украину 11 лет назад
Определено будущее Ракицкого в Черноморце после ухода Кучера
Футбол | 27.12.2025, 21:03
Определено будущее Ракицкого в Черноморце после ухода Кучера
Определено будущее Ракицкого в Черноморце после ухода Кучера
Будет дебют? Юный украинец получил шанс впервые в карьере сыграть в АПЛ
Футбол | 28.12.2025, 15:19
Будет дебют? Юный украинец получил шанс впервые в карьере сыграть в АПЛ
Будет дебют? Юный украинец получил шанс впервые в карьере сыграть в АПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
БУДКОВСКИЙ: «Именно эти трое убрали меня из Полесья»
БУДКОВСКИЙ: «Именно эти трое убрали меня из Полесья»
28.12.2025, 12:24 1
Футбол
Усик подтвердил, что проведет бой против опасного соперника с 43 нокаутами
Усик подтвердил, что проведет бой против опасного соперника с 43 нокаутами
27.12.2025, 16:49 3
Бокс
Анонс 17-го тура Серии А: продолжит ли побеждать Фио? Довбик – Малиновский
Анонс 17-го тура Серии А: продолжит ли побеждать Фио? Довбик – Малиновский
27.12.2025, 12:55
Футбол
Польский тренер Динамо: «С балкона видел, как летело 700 ракет и снарядов»
Польский тренер Динамо: «С балкона видел, как летело 700 ракет и снарядов»
27.12.2025, 18:41 7
Футбол
Настоящий монстр. Звезда сборной Украины удивляет Европу своей статистикой
Настоящий монстр. Звезда сборной Украины удивляет Европу своей статистикой
28.12.2025, 04:36 5
Футбол
Джошуа предложили бой за титул. Что ответил Энтони
Джошуа предложили бой за титул. Что ответил Энтони
28.12.2025, 09:45 1
Бокс
Шоковая терапия в Одессе на Рождество
Шоковая терапия в Одессе на Рождество
27.12.2025, 11:50 1
Футбол
Усик встретился с легендой бокса, который неоднозначно высказался о войне
Усик встретился с легендой бокса, который неоднозначно высказался о войне
27.12.2025, 18:59
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем