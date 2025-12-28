Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Спортдир Наполи о правилах Серии А: «Для меня это большой парадокс»
Италия
28 декабря 2025, 16:53 | Обновлено 28 декабря 2025, 16:54
324
0

Спортдир Наполи о правилах Серии А: «Для меня это большой парадокс»

В клубе удивлены блокировкой трансферов

28 декабря 2025, 16:53 | Обновлено 28 декабря 2025, 16:54
324
0
Спортдир Наполи о правилах Серии А: «Для меня это большой парадокс»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джованни Манна

Спортивный директор «Наполи» Джованни Манна в интервью DAZN перед выездным матчем против «Кремонезе» в 17-м туре Серии А рассказал о результатах команды и трансферных планах.

– 2025 год стоит запомнить?

– Это был важный год: мы выиграли Скудетто и Суперкубок. Времени на празднование нет, фокус на настоящем.

– Хорошо дома, а за пределами «Марадонны» нужно добавлять: о чем думают игроки перед матчами, которые кажутся легкими?

– Никогда не бывает легких матчей, можно потерять очки с любым соперником, а сегодня мы играем против команды с отличным тренером. В прошлом году выезды были нашей крепостью, в этом году – иначе. Мы сосредоточены.

– Смена тактики и блокировка трансферного окна?

– Смена тактики была необходимостью, так как у нас не было других полузащитников. Тренер умело подобрал схему под команду. Потом посмотрим, когда вернутся Ангиcса и Де Брейне. Блокировка трансферного окна? Для меня это большой парадокс, мы один из самых стабильных клубов по ликвидности. Нам пытались унифицировать правило с УЕФА, но это позволяет делать определенные корректировки. Мы используем ситуацию себе на пользу.

– Ланг и Лукка: шансы остаться в клубе?

– Игроки должны ежедневно заслуживать право носить форму «Наполи». Лоренцо мы хотели, но он должен добавлять. Хойлунд хорошо играет, и он должен быть готов. Сейчас думаем о матче, а в январе посмотрим.

По теме:
Дубль Хойлунда. Наполи уверенно победил Кремонезе
АЛЛЕГРИ: «Иногда мне даже трудно рассердиться»
Игрок сенсационного лидера УПЛ может перебраться в клуб Первой лиги Украины
Наполи Серия A трансферы чемпионат Италии по футболу
Иван Чирко Источник: Tuttomercatoweb
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Болонья – Сассуоло. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 28 декабря 2025, 14:45 0
Болонья – Сассуоло. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Болонья – Сассуоло. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 28 декабря в 19:00 по Киеву

Ветеран ВСУ обвинил Милевского в уклонении от мобилизации
Футбол | 28 декабря 2025, 08:53 27
Ветеран ВСУ обвинил Милевского в уклонении от мобилизации
Ветеран ВСУ обвинил Милевского в уклонении от мобилизации

Симороз – об экс-игроке «Динамо»

Чемпион Италии стремится подписать таланта мадридского Реала
Футбол | 28.12.2025, 13:37
Чемпион Италии стремится подписать таланта мадридского Реала
Чемпион Италии стремится подписать таланта мадридского Реала
Довбика хочет подписать прославленный клуб, игравший в финале еврокубка
Футбол | 28.12.2025, 09:17
Довбика хочет подписать прославленный клуб, игравший в финале еврокубка
Довбика хочет подписать прославленный клуб, игравший в финале еврокубка
Шапаренко предложили контракты два клуба. Каким будет выбор?
Футбол | 28.12.2025, 07:05
Шапаренко предложили контракты два клуба. Каким будет выбор?
Шапаренко предложили контракты два клуба. Каким будет выбор?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Настоящий монстр. Звезда сборной Украины удивляет Европу своей статистикой
Настоящий монстр. Звезда сборной Украины удивляет Европу своей статистикой
28.12.2025, 04:36 5
Футбол
Полесье договорилось о громком трансфере игрока сборной. Его хотело Динамо
Полесье договорилось о громком трансфере игрока сборной. Его хотело Динамо
27.12.2025, 08:33 24
Футбол
Владимир КЛИЧКО: «Будем откровенны, это единственный путь, сильнее страха»
Владимир КЛИЧКО: «Будем откровенны, это единственный путь, сильнее страха»
27.12.2025, 09:29 30
Бокс
Стартовал молодежный ЧМ по хоккею. Матч-открытие выиграл фаворит
Стартовал молодежный ЧМ по хоккею. Матч-открытие выиграл фаворит
27.12.2025, 01:45
Хоккей
Усик подтвердил, что проведет бой против опасного соперника с 43 нокаутами
Усик подтвердил, что проведет бой против опасного соперника с 43 нокаутами
27.12.2025, 16:49 3
Бокс
БУДКОВСКИЙ: «Именно эти трое убрали меня из Полесья»
БУДКОВСКИЙ: «Именно эти трое убрали меня из Полесья»
28.12.2025, 12:24 1
Футбол
Усик выступил с неожиданным обращением к Турки Аль-Шейху
Усик выступил с неожиданным обращением к Турки Аль-Шейху
28.12.2025, 08:01 5
Бокс
Мамин звонок стал началом важнейшей борьбы Андрея Шевченко
Мамин звонок стал началом важнейшей борьбы Андрея Шевченко
27.12.2025, 06:47 18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем