Спортдир Наполи о правилах Серии А: «Для меня это большой парадокс»

Спортивный директор «Наполи» Джованни Манна в интервью DAZN перед выездным матчем против «Кремонезе» в 17-м туре Серии А рассказал о результатах команды и трансферных планах.

– 2025 год стоит запомнить?

– Это был важный год: мы выиграли Скудетто и Суперкубок. Времени на празднование нет, фокус на настоящем.

– Хорошо дома, а за пределами «Марадонны» нужно добавлять: о чем думают игроки перед матчами, которые кажутся легкими?

– Никогда не бывает легких матчей, можно потерять очки с любым соперником, а сегодня мы играем против команды с отличным тренером. В прошлом году выезды были нашей крепостью, в этом году – иначе. Мы сосредоточены.

– Смена тактики и блокировка трансферного окна?

– Смена тактики была необходимостью, так как у нас не было других полузащитников. Тренер умело подобрал схему под команду. Потом посмотрим, когда вернутся Ангиcса и Де Брейне. Блокировка трансферного окна? Для меня это большой парадокс, мы один из самых стабильных клубов по ликвидности. Нам пытались унифицировать правило с УЕФА, но это позволяет делать определенные корректировки. Мы используем ситуацию себе на пользу.

– Ланг и Лукка: шансы остаться в клубе?

– Игроки должны ежедневно заслуживать право носить форму «Наполи». Лоренцо мы хотели, но он должен добавлять. Хойлунд хорошо играет, и он должен быть готов. Сейчас думаем о матче, а в январе посмотрим.