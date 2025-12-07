7 декабря на Сантьяго Бернабеу пройдет матч 15-го тура Примеры Испании, в котором Реал Мадрид встретится с Сельтой.

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Реал Мадрид

Команда относится к узкой прослойке наиболее топовых. И ее футболисты привыкли, что с ними возятся только элитные наставники, уровня Зидана и Анчелотти. Но и уровень требований к результатам максимальные. И за отсутствие титулов весной было фактически указано на дверь Карло.

С немалой помпой в Мадрид вернулся, уже как главный тренер, Хаби Алонсо. Но были слухи, что эта неделя станет для него последней - и результаты были ужасные, одна победа в пяти матчах и утрата лидерства с Ла Лиге, и проблемы якобы были уже не только с Винисиусом Жуниором. Но Атлетик разгромили 3:0 - но вряд ли пока что можно говорить, что теперь вокруг молодого наставника вообще нет проблем, скорее нужно постараться не допустить вскоре новой осечки.

Сельта

Клуб еще недавно, в позапрошлом сезоне, реализовывал привычный для себя сценарий, с победой в отчаянной борьбе за выживание за счет импульса, полученного от тренерской рокировки. Именно так тут появился Клаудио Хиральдес. Но в 2024/2025 он сломал схему, и как: с 55 очками его подопечные стали седьмыми!

Этот результат обеспечил возвращение в Лигу Европы после затянувшейся паузы. Там испанцы выглядят достойно, и уже успели выиграть трижды в пяти матчах, фактически обеспечив себе плей-офф. При этом в Примере они стартовали с семи ничьих (все по 1:1) при паре поражений. Но с конца октября и тут прибавили, оформив уже три победы в пяти матчах, к слову, все выездные.

Статистика личных встреч

Столичный гранд выиграл все десять крайних очных поединков в рамках Примеры. И в январе в кубке после 2:2 в основное время прибавил в экстра-тайме сразу три безответных мяча.

Прогноз

Букмекерские конторы не ждут проблем для Мбаппе и компании, которые играют дома с удобным для себя противником. Тут можем ставить на итоговую победу хозяев арены с форой -1,5 гола (коэффициент - 1,8).