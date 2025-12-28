Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. АЛЛЕГРИ: «Иногда мне даже трудно рассердиться»
Италия
28 декабря 2025, 17:10 | Обновлено 28 декабря 2025, 17:11
АЛЛЕГРИ: «Иногда мне даже трудно рассердиться»

Тренер «Милана» пообщался с прессой после победы над «Вероной»

Getty Images/Global Images Ukraine. Масссимилиано Аллегри

Главный тренер «Милана» Масссимилиано Аллегри дал пресс-конференцию после победы над «Вероной» в матче 17-го тура Серии А – 3:0.

– Каков итог 2025 года для «Милана»?

– Я доволен тем, что мы делаем, но нельзя опускать планку. Сегодня мы провели организованный матч, хотя после 3:0 нужно было действовать лучше, не делая статичного контроля мяча, а динамичного.

– Вы сказали игрокам, чтобы пробивал Нкунку?

– Нкунку – пенальтист, он промахнулся всего один раз из 18 попыток. Это важный пенальти. В определенные моменты чемпионата нужно действовать так. Было правильно, чтобы пробивал он. Третий гол очень красивый, настоящий центрфорвард.

– Какое значение имеет Пулишич?

– Он хорошо играет, хотя еще не в оптимальной физической форме из-за небольшой проблемы со сгибателем бедра, поэтому иногда ошибается в передачах и немного замедляет действия.

– Хотите взять на себя заслуги?

– Клуб хорошо поработал на рынке, мы работали вместе. Группа игроков у меня замечательная, иногда мне даже трудно рассердиться. Нужно работать, чтобы улучшаться. Я сказал ребятам, что каждый день в Миланелло – это возможность стать лучше. Мы должны уметь поддерживать этот энтузиазм, проводя матчи, как сегодня: организованно, с открытым счетом и контролем. В последнее время мы пропускали слишком много легких голов, становились немного неустойчивыми. Желаю всем хорошего года, увидимся в «Кальяри», где будет очень сложный матч.

Массимилиано Аллегри Милан Верона Серия A чемпионат Италии по футболу пресс-конференция
Иван Чирко Источник: Tuttomercatoweb
