АЛЛЕГРИ: «Иногда мне даже трудно рассердиться»

Главный тренер «Милана» Масссимилиано Аллегри дал пресс-конференцию после победы над «Вероной» в матче 17-го тура Серии А – 3:0.

– Каков итог 2025 года для «Милана»?

– Я доволен тем, что мы делаем, но нельзя опускать планку. Сегодня мы провели организованный матч, хотя после 3:0 нужно было действовать лучше, не делая статичного контроля мяча, а динамичного.

– Вы сказали игрокам, чтобы пробивал Нкунку?

– Нкунку – пенальтист, он промахнулся всего один раз из 18 попыток. Это важный пенальти. В определенные моменты чемпионата нужно действовать так. Было правильно, чтобы пробивал он. Третий гол очень красивый, настоящий центрфорвард.

– Какое значение имеет Пулишич?

– Он хорошо играет, хотя еще не в оптимальной физической форме из-за небольшой проблемы со сгибателем бедра, поэтому иногда ошибается в передачах и немного замедляет действия.

– Хотите взять на себя заслуги?

– Клуб хорошо поработал на рынке, мы работали вместе. Группа игроков у меня замечательная, иногда мне даже трудно рассердиться. Нужно работать, чтобы улучшаться. Я сказал ребятам, что каждый день в Миланелло – это возможность стать лучше. Мы должны уметь поддерживать этот энтузиазм, проводя матчи, как сегодня: организованно, с открытым счетом и контролем. В последнее время мы пропускали слишком много легких голов, становились немного неустойчивыми. Желаю всем хорошего года, увидимся в «Кальяри», где будет очень сложный матч.