Главный тренер мадридского Реала Хаби Алонсо выкрикнул нецензурную фразу Франсиско Гарсии после того, как тот получил вторую желтую карточку и был удален с поля во время матча 15-го тура Ла Лиги против Сельты (0:2).

Испанские СМИ расшифровали, что именно Хаби сказал Франу: «Fran, no me j*das». В переводе это означает: «Какого хера, бл*ть?».

Все голы матча Ла Лиги можно увидеть LIVE в Telegram-канале Ла Лига 24/7

Гарсия отхватил второй горчичник на 64-й минуте за абсолютно ненужный фолл против игрока соперника – Франсиско наступил ему на ноги сзади, хотя этого вовсе не требовал ситуация и это не была попытка забрать мяч.

Реал доигрывал встречу с Сельтой вдевятером – на 90+3-й рефери удали с поля Альваро Каррераса за эмоциональные высказывания.

ВИДЕО. Хаби Алонсо выкрикнул нецензурную фразу игроку Реала после красной

Xabi Alonso was pissed off with Fran Garcia after he was sent off with two yellow cards in 60 seconds.



pic.twitter.com/lUzYxAzPRe — Football is Life (@futball_is_life) December 7, 2025

Видеообзор матча Реал – Сельта (0:2)