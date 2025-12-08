Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Хаби Алонсо выкрикнул нецензурную фразу игроку Реала после красной
Испания
08 декабря 2025, 03:02 |
Коуч сливочных был возмущен действиями Франсиско Гарсии, который заработал удаление

Главный тренер мадридского Реала Хаби Алонсо выкрикнул нецензурную фразу Франсиско Гарсии после того, как тот получил вторую желтую карточку и был удален с поля во время матча 15-го тура Ла Лиги против Сельты (0:2).

Испанские СМИ расшифровали, что именно Хаби сказал Франу: «Fran, no me j*das». В переводе это означает: «Какого хера, бл*ть?».

Все голы матча Ла Лиги можно увидеть LIVE в Telegram-канале Ла Лига 24/7

Гарсия отхватил второй горчичник на 64-й минуте за абсолютно ненужный фолл против игрока соперника – Франсиско наступил ему на ноги сзади, хотя этого вовсе не требовал ситуация и это не была попытка забрать мяч.

Реал доигрывал встречу с Сельтой вдевятером – на 90+3-й рефери удали с поля Альваро Каррераса за эмоциональные высказывания.

Видеообзор матча Реал – Сельта (0:2)

По теме:
Винисиус продолжает безголевую серию: сколько уже не забивает бразилец?
Алонсо пояснил, почему Реал потерпел сенсационное поражение от Сельты
Флик прокомментировал выбор новой позиции для Ямаля на поле
Хаби Алонсо видео Франсиско Гарсия ненормативная и нецензурная лексика удаление (красная карточка) Реал Мадрид Сельта Реал - Сельта Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
