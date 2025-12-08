Кейс Лунина. Юный талант Реала, сидя на скамейке 7-й матч, получил красную
Эндрик эмоционально отреагировал на удаление Каррераса в матче Сельта – Реал
19-летний бразильский форвард Эндрик получил красную карточку в матче 15-го тура Ла Лиги Реал – Сельта (0:2), хотя на поле так и не появился.
На 90+2-й минуте главный арбитр поединка Алехандро Кинтеро удалил с поля Альваро Каррераса, который что-то эмоционально ему высказывал.
Такое решение вызвало бурную реакцию у скамейки запасных королевского клуба и в итоге Кинтеро показал красную карточку в ту сторону. В трансляции не показали, кто именно из игроков резерва отхватил красную, но Marca пишет, что это был Эндрик.
Теперь юный бразилец, которого в свое время называли главным талантом команды и возлагали на него большие ожидания, гарантировано пропустит следующий поединок. Правда, Эндрик в сезоне 2025/26 и так провел всего 11 минут на поле в составе Реала, а не играл на протяжении последних семи матчей.
Интересно, что Энжрик повторил «кейс Андрея Лунина» – не играть за Реал, но все равно заработать красную. Лунин умудрился сделать это в игре 10-го тура против Барселоны (2:1), когда в конце матча вступил в конфликт со скамейкой каталонцев.
ФОТО. Алехандро Кинтеро показывает красную в сторону скамейки запасных Реала
Endrick collect Red card for bench 😭— Jo El (@Daht_benin_boy) December 7, 2025
pic.twitter.com/td8VHhHmE4
Видеообзор матча Реал – Сельта (0:2)
