ВИДЕО. За что Лунин получил красную карточку после матча с Барселоной
Украинец был одним из инициаторов конфликта
Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин был одним из инициаторов конфликта, который произошел между игроками по окончании матча 10-го тура Ла Лиги с «Барселоной» (2:1), сообщает Estadio Deportivo.
26-летний голкипер «сливочных» принял активное участие в стычке между футболистами двух команд. На видео видно, как украинец толкается с игроками и представителями «Барселоны».
Интересно, что уже после окончания матча за такие действия главный арбитр встречи показал Лунину красную карточку. Для Андрея она стала первой в этом сезоне, несмотря на то, что на поле он еще не выходил в матчах за «Реал».
Ha vuelto mi Real Madrid, cojonazos gordos y Clasicazo al bolsillo.— (fan) Aʟʙᴇʀᴛo (@AlberrtoRM2) October 26, 2025
Que la chupen los Negreira boys. pic.twitter.com/ZrjIlJssdT
