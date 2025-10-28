Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин был одним из инициаторов конфликта, который произошел между игроками по окончании матча 10-го тура Ла Лиги с «Барселоной» (2:1), сообщает Estadio Deportivo.

26-летний голкипер «сливочных» принял активное участие в стычке между футболистами двух команд. На видео видно, как украинец толкается с игроками и представителями «Барселоны».

Интересно, что уже после окончания матча за такие действия главный арбитр встречи показал Лунину красную карточку. Для Андрея она стала первой в этом сезоне, несмотря на то, что на поле он еще не выходил в матчах за «Реал».

ВИДЕО. За что Лунин получил красную карточку после матча с Барселоной